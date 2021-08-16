Дощі на заході і до 34° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Дощі сьогодні очікуються лише на заході України, на решті території суха погода. Температура повітря вдень підніметься до 34 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 16 серпня у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.
Температура вночі 13-18°, вдень 29-34°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині без опадів. Температура вночі 15-18°, вдень 30-33°.
Додамо
15 серпня на 8 годину температура води на узбережжі Чорного моря 22-25°, Азовського моря 24-25°, у Дніпрі в межах Києва 24°.