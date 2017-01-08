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Дороги Хмельницкой области замело

Дороги Хмельницкой области замело

Киев • УНН

 • 11195 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 января. УНН. Техника облавтодора не успевает расчищать дороги в Хмельницкой области и областного центра. Самая сложная ситуация в городе Хмельницком. Водители автомобилей жалуются на нерасчищенные дороги, передает корреспондент УНН.

"Проехать в городе нереально. Дороги не чистят от снега и не посыпают ", - рассказал корреспонденту УНН водитель службы такси Алексей.

"На Грицивскому перекрестке в сторону Хмельницкого люди самостоятельно извлекают машины из кюветов. По дороге увидели один грейдер, который стоит засыпан снегом - застрял. И еще одну машину, которая чистила дорогу. Автодорога переметена, есть только колия от автомобилей, которые едут. Кто сбился с маршрута - попадает в кювет ", - рассказывает хмельничанка Ирина, которая сейчас находится на автотрассе Шепетовка-Староконстантинов.

В подтверждение информации женщина отправила фото.

Напомним, 7 января, спасатели областной службы ГосЧС Херсонской области продолжали оказывать помощь на автодорогах области. Им пришлось отбуксировать и изъять из снежных заносов 65 транспортных средств .

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