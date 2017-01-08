Дороги Хмельниччини замело
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 січня. УНН. Техніка облавтодору не встигає розчищати дороги у Хмельницькій області і обласного центру. Найскладніша ситуація у місті Хмельницькому. Водії автомобілів скаржаться на нерозчищені дороги, передає кореспондент УНН.
“Проїхати в місті нереально. Дороги не чистять від снігу і не посипають”, — розповів кореспонденту УНН водій служби таксі Олексій.
“На Грицівському перехресті в сторону Хмельницького люди самотужки витягають автівки з кюветів. По дорозі побачили один грейлер, який стоїть засипаний снігом — застряг. І ще одну машину, яка чистила дорогу. Автодорога переметена, є лише колійка від автівок, що їдуть. Хто збився з маршруту — потрапляє в кювет”, — розповідає хмельничанка Ірина, яка наразі перебуває на автотрасі Шепеиівка-Старокостянтинів.
На підтвердження інформації жінка відправила фото.
Нагадаємо, 7 січня, рятувальники обласної служби ДСНС Херсонської області продовжували надавати допомогу на автошляхах області. Їм довелось відбуксирувати та вилучити із снігових заметів 65 транспортних засобів.