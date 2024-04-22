Донецкая область: оккупанты ударили по Красногоровке, погибла 70-летняя женщина

Оккупанты обстреляли Красногоровку, что в Донецкой области. Как сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, погибла 70-летняя женщина, передает УНН.

...россияне обстреляли город сегодня днем - убили 70-летнюю женщину, повредили 3 многоэтажки - говорится в сообщении.

Детали

По данным ОВА, в Марьинской громаде авиаудару подверглась Максимильяновка - информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, сегодня снова под вражеским огнем Украинск - последствия обстрела устанавливаем.

"Россияне снова и снова бьют по гражданским. Оставаться в области опасно! Эвакуируйтесь своевременно!" - резюмировал Филашкин.

Армия рф ночью ударила по Донецкой области ракетами, из ЗРК и авиабомбой: есть пострадавший и разрушения