Донецкая область: армия рф нанесла удары артиллерией, авиабомбами КАБ-500 и ракетой

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 5 населенных пунктов в Донецкой области, нанеся 10 ударов, в частности, ракетой по Желанному и управляемыми авиабомбами по Очеретино и Нью-Йорку, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

В течение суток оккупационные войска нанесли 10 ударов по гражданскому населению. Враг обстрелял 5 населенных пунктов: город Курахово, поселки Желанное, Нью-Йорк, Очеретино, село Новоселовка Первая. Армия рф била авиабомбами КАБ-500, ракетами, артиллерией - сообщили в полиции Донецкой области

Детали

Как сообщается, повреждены 20 гражданских объектов - 18 жилых домов, детский сад, линия электропередачи.

По данным полиции, три управляемые авиабомбы россия сбросила на Очеретино. Разрушениям подверглись три многоквартирных дома, социальная инфраструктура. Травмирован человек.

Еще одной бомбой КАБ-500, а также артиллерией, как указано, оккупанты ударили по Нью-Йорку - ранили двух гражданских лиц. Повреждены по меньшей мере 2 многоквартирных и 14 частных домов.

Ракетой россияне попали по Желанному. Информации о пострадавших не поступало, отметили в полиции.

По данным и.о. главы Донецкой ОВА Игоря Мороза, за прошедшие сутки также в Авдеевке зафиксированы единичные обстрелы.

За сутки в результате обстрелов рф в Донецкой области пострадали трое гражданских