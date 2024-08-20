«Дом Москвы» в Риге выставят на аукцион за 3,57 млн евро

Рига наконец избавится от «дома Москвы» на улице Марияс, который в начале года перешел из собственности страны-агрессора в государственную собственность Латвии. Уже скоро сооружение уйдет с молотка. Об этом пишет издание Delfi, передает УНН.

Детали

Земельный участок площадью 966 квадратных метров вместе со зданием оценили в 3,57 миллиона евро - именно такой будет стартовая цена на аукционе, который начнется 20 августа и продлится до 19 сентября.

Желающие принять участие в торгах должны до 9 сентября внести на счет государственного банка 10% от стартовой цены дома. После победы на аукционе автор самого высокого предложения должен провести оплату в течение 2 недель. Средства будут перечислены в государственный бюджет, откуда они впоследствии пойдут на помощь Украине, как и обещали латвийские власти.

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