Должен был стать инструментом в руках российских спецслужб: в СБУ объяснили, почему Порошенко не пустили на встречу с Орбаном

рф планировала использовать в своих ИПСО против Украины встречу пятого президента Украины Петра Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Поэтому руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на зарубежную командировку украинскому депутату, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

СБУ и разведывательные органы Украины получили информацию о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины. Главная цель врага - снизить поддержку иностранных партнеров и попытаться расколоть украинское общество изнутри.

По замыслу спецслужб рф, проведение широкомасштабной ИПСО должно привести к изменению настроений в странах-партнерах антироссийской коалиции и побудить представителей украинского политикума к провозглашению нарративов о необходимости переговорного процесса с РФ на условиях замораживания войны, добавили в СБУ.

В спецслужбе добавляют, что указанные заявления специальные службы рф планировали активно поддержать через пророссийские политические силы иностранных государств. Среди планов врага - привлечение к ИПСО отдельных украинских политиков во время их посещения третьих стран.

По полученным контрразведывательным данным, именно в этом контексте можно рассматривать информацию о запланированной встрече председателя партии "Европейская солидарность" П. Порошенко с премьер-министром Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию, является "другом путина" и призывает снять санкции с рф. Эту встречу (как и другие "рабочие встречи" отечественных политиков с представителями государств, транслирующих пророссийские нарративы) рф планировала использовать в своих ИПСО против Украины. СБУ обратилась в Офис Президента, Кабинет министров и Верховной Раде Украины с предложением учесть информацию о планах врага при организации и согласовании зарубежных командировок украинских делегаций. Поэтому руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на заграничную командировку украинскому депутату, который должен был стать инструментом в руках российских спецслужб - сообщили в СБУ.

В СБУ напомнили, что согласно законодательству Министерство иностранных дел является главным органом исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних сношений Украины.

Напомним

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил в пятницу, что его в очередной раз не выпустили за границу в командировку.