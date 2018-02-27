Доходы Украины от транзита газа составляют 2,3% ВВП
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Украина получает от транзита газа 2,3% ВВП. Об этом сообщил на девятом ежегодном "Украинском энергетическом форуме" главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.
"Доходы "Нафтогаза" составляют 8% ВВП. Транзитные доходы Украины достигают 2,3% ВВП", - сказал он.
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Как добавил Витренко, ВВП Украины можно увеличить на 6% если нарастить добычу углеводородов, а также за счет эффективного использования энергоресурсов.
Ранее Витренко отметил, что доходы Украины от транзита газа превышают стоимость газа, который импортируется.