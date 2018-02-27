Доходы Украины от транзита газа составляют 2,3% ВВП

"Доходы "Нафтогаза" составляют 8% ВВП. Транзитные доходы Украины достигают 2,3% ВВП", - сказал он.

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Как добавил Витренко, ВВП Украины можно увеличить на 6% если нарастить добычу углеводородов, а также за счет эффективного использования энергоресурсов.

Ранее Витренко отметил, что доходы Украины от транзита газа превышают стоимость газа, который импортируется.