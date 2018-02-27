Доходи України від транзиту газу становлять 2,3% ВВП
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Україна отримує від транзиту газу 2,3% ВВП. Про це повідомив на дев'ятому щорічному "Українському енергетичному форумі" головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.
"Доходи "Нафтогазу" становлять 8% ВВП. Транзитні доходи України сягають 2,3% ВВП", - сказав він.
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Як додав Вітренко, ВВП України можна збільшити на 6% якщо наростити видобуток вуглеводнів, а також за рахунок ефективного використання енергоресурсів.
Раніше Вітренко зазначив, що доходи України від транзиту газу перевищують вартість газу, який імпортується.