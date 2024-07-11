Доходы россии от экспорта нефти упали до минимума с февраля на фоне несколько меньших объемов поставок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства, пишет УНН.

Детали

В июне страна заработала 16,7 млрд долл. от экспорта нефти, что на 1,2% меньше, чем месяцем ранее. Однако, доходы страны от экспорта нефти подскочили почти на 23% по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что ежемесячное снижение доходов произошло из-за того, что экспорт российской нефти и нефтепродуктов в июне упал до 7,6 млн баррелей в день с 7,7 млн баррелей в день месяцем ранее.

Средневзвешенная цена на российскую нефть в июне несколько выросла до 70,39 долл. за баррель с 70,05 долл. в мае, однако повышение цен не компенсировало снижение экспортных потоков.

российские баррели в среднем продолжали торговаться значительно выше ценового лимита в 60 долл., введенного Группой семи промышленно развитых стран в ответ на вторжение Кремля в Украину, - сообщает издание.

В июне налоги на нефть принесли около 6,7 млрд долл. в российский бюджет, что почти на 50% больше, чем год назад. По сравнению с маем поступления снизились на 6,6% из-за падения цены на нефть марки Urals, основной экспортной смеси россии.

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