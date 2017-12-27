Доходы банков Украины уменьшились почти на 3%

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 38305 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 91889 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 108390 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 121524 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 141990 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159096 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122567 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138634 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189689 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290859 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
79%
Популярные новости

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 63996 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 185639 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41073 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 25687 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 25824 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 185721 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 242860 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 444476 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 397837 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 482635 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 25876 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 25729 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41120 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64049 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70326 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Доходы банков Украины уменьшились почти на 3%

Киев • УНН

 • 10473 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. За 11 месяцев 2017 года доходы украинских банков сократились на 2,74%. Об этом свидетельствуют статистические данные НБУ, передает УНН.

Доходы банков Украины уменьшились почти на 3%

Согласно показателям доходов и расходов банков Украины по итогам января – ноября текущего года доходы банков, без учета неплатежеспособных, достигли отметки в 161,584 млрд грн, что на 2,74% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

При этом, активы банков за этот период возросли на 1,53% - до 1 трлн 282,748 млрд грн, а общие активы (не скорректированы на резервы по активным операциям) - на 10,42%, до 1,756 трлн грн.

Процентные доходы банков за 11 месяцев снизились на 11,28% - до 111,961 млрд грн, а кредитный портфель с 1 ноября 2016 года по 1 ноября 2017 года возрос на 1,87% - до 1,007 трлн грн.

Прочие операционные доходы также уменьшились – на 31,17%, до 5,721 млрд грн, прочие доходы – в 2,76 раза, до 1,08 млрд грн.

В то же время, доходы от комиссий возросли на 22,84% - до 35,812 млрд грн, а доходы от торговых операций составили 6,018 млрд грн, хотя за аналогичный период прошлого года фиксировался убыток в сумме 2,08 млрд грн.

В январе-ноябре 2017 года банки получили 992 млн грн дохода в результате расформирования резервов, тогда как за аналогичный период 2016 года этот показатель достигал 1,582 млрд грн.

Расходы банковской системы за 11 месяцев 2017 года составили 159,758 млрд грн, что на 13,66% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Процентные расходы сократились на 22,03% - до 65,177 млрд грн, при том, что общий объем депонированных средств, включая срочные вклады других банков, возрос на 0,9% - до 895,264 млрд грн.

За указанный период также снизились прочие операционные расходы – на 14,98%, до 8,328 млрд грн и отчисления в резервы – на 30,48%, до 32,408 млрд грн.

Комиссионные расходы выросли на 34,33% - до 8,699 млрд грн, общие административные расходы – на 14,04%, до 40,109 млрд грн, прочие расходы – на 16,59%, до 2,136 млрд грн.

По данным НБУ, после вычета налогов чистая прибыль украинских банков в январе-ноябре 2017 года составила 1,826 млрд грн, тогда как за этот же отчетный период в прошлом году фиксировался убыток на уровне 18,884 млрд грн.

Отметим, по состоянию на 1 декабря 2017 года в Украине работает 86 банков, в том числе 38 с иностранным капиталом, из них 18 - со 100% иностранным капиталом.

Напомним, суд на 8 лет отсрочил выплату должникам более 9 млрд гривен кредита в ПриватБанке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.42
Bitcoin
$78,927.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,991.67
Ethereum
$1,568.53