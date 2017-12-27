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Доходи банків України зменшилися майже на 3%

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. За 11 місяців 2017 року доходи українських банків скоротилися на 2,74%. Про це свідчать статистичні дані НБУ, передає УНН.

Доходи банків України зменшилися майже на 3%

Відповідно до показників доходів і витрат банків України за підсумками січня - листопада поточного року доходи банків, без урахування неплатоспроможних, досягли позначки в 161,584 млрд грн, що на 2,74% менше, ніж за аналогічний період 2016 року.

При цьому, активи банків за цей період зросли на 1,53% - до 1 трлн 282,748 млрд грн, а загальні активи (не скориговані на резерви за активними операціями) - на 10,42%, до 1,756 трлн грн.

Процентні доходи банків за 11 місяців знизилися на 11,28% - до 111,961 млрд грн, а кредитний портфель з 1 листопада 2016 року по 1 листопада 2017 року зріс на 1,87% - до 1,007 трлн грн.

Інші операційні доходи також зменшилися - на 31,17%, до 5,721 млрд грн, інші доходи - в 2,76 рази, до 1,08 млрд грн.

У той же час, доходи від комісій зросли на 22,84% - до 35,812 млрд грн, а доходи від торговельних операцій склали 6,018 млрд грн, хоча за аналогічний період минулого року фіксувалося збиток в сумі 2,08 млрд грн.

У січні-листопаді 2017 року банки отримали 992 млн грн доходу в результаті розформування резервів, тоді як за аналогічний період 2016 року цей показник сягав 1,582 млрд грн.

Витрати банківської системи за 11 місяців 2017 року склали 159,758 млрд грн, що на 13,66% менше, ніж за аналогічний період 2016 року.

Процентні витрати скоротилися на 22,03% - до 65,177 млрд грн, при тому, що загальний обсяг депонованих коштів, включаючи термінові вклади інших банків, зріс на 0,9% - до 895,264 млрд грн.

За вказаний період також знизилися інші операційні витрати - на 14,98%, до 8,328 млрд грн і відрахування в резерви - на 30,48%, до 32,408 млрд грн.

Комісійні витрати зросли на 34,33% - до 8,699 млрд грн, загальні адміністративні витрати - на 14,04%, до 40,109 млрд грн, інші витрати - на 16,59%, до 2,136 млрд грн.

За даними НБУ, після вирахування податків чистий прибуток українських банків в січні-листопаді 2017 року склала 1,826 млрд грн, тоді як за цей же звітний період в минулому році фіксувався збиток на рівні 18,884 млрд грн.

Відзначимо, станом на 1 грудня 2017 року Україна працює 86 банків, в тому числі 38 з іноземним капіталом, з них 18 - зі 100% іноземним капіталом.

Нагадаємо, суд на 8 років відстрочив виплату боржникам більш 9 млрд гривень кредиту в ПриватБанку.

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