Дополнительный скоростной поезд Киев-Львов будет курсировать 8 и 9 января
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В связи с повышенным спросом на перевозки пассажиров на рождественские праздники назначается дополнительный скоростной поезд Интерсити+ № 745/746 сообщением Дарница - Львов - Дарница. Из Киева и Львова поезд отправится 8 и 9 января 2017 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Скоростной поезд совершит рейс по следующему графику движения: отправление со станции Дарница в 12:00, со станции Киев-Пассажирский в 12:24 и прибытие во Львов в 17:43. Поезд проследует с остановкой в Коростене (13:55-13:56).
В обратном направлении из Львова поезд отправится в 18:07 и прибудет на станцию Киев-Пассажирский в 23:59, на станцию Дарница в 00:23. Поезд проследует с остановками на станциях Коростень (22: 20-22: 21) и Святошино (23:48-23:49).
Кроме этого поезда, во Львов ежедневно курсируют скоростные поезда Интерсити+ и Интерсити № 743/744, № 747/748 и № 705/706. Билеты уже доступны на портале бронирования билетов.
В целом "Укрзализныця" назначила к зимним праздникам 43 дополнительных поезда на 243 рейса в популярных направлениях. Железнодорожники продолжают отслеживать спрос на праздничные перевозки.