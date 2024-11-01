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"Добропаливо" на WOG - топливо для волонтеров, которое удваивается при оплате картой Visa

"Добропаливо" на WOG - топливо для волонтеров, которое удваивается при оплате картой Visa

Киев  •  УНН

09:27 • 2553 просмотра

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WOG совместно с Visa запустили акцию «Добропаливо» для поддержки волонтеров. Каждый может приобрести топливо для волонтерских организаций, а при оплате картой Visa количество литров автоматически удваивается.

Третий год подряд сеть АЗК WOG совместно с Visa инициируют проект "Добропаливо". Его цель - обеспечить качественным топливом волонтеров, которые доставляют на деоккупированные и прифронтовые территории товары первой необходимости, а также оказывают медицинскую помощь и эвакуируют раненых. 

Приобщиться к инициативе может каждый неравнодушный. Для этого нужно:

-         приобрести любое количество литров "Добропалива" на АЗК WOG и сообщить оператору на кассе о желании "подвесить" их для волонтеров;

ИЛИ

-         выбрать на терминале самообслуживания WOG PAY BOX раздел "Благотворительность" и приобрести произвольное количество литров "Добропалива";

-         все благотворительные литры, которые будут оплачены картами Visa, автоматически удваиваются. 

Инициатива продлится с 1 ноября по 15 декабря. Все "добролітри"  организаторы направят фонду "Життєлюб", проекту "Птахи" от благотворительного фонда "Відчуй", команды которых осуществляют доставку на прифронтовые и деоккупированные территории продуктов питания, воды, лекарств и других товаров первой необходимости, Гуманитарному департаменту Фонда Сергея Притулы, команда которого осуществляет предоставление медицинских услуг и обеспечивает больницы необходимым оборудованием и медикаментами на прифронтовых и деоккупированных территориях, а также Первому добровольческому мобильному госпиталю им. Николая Пирогова, медики-добровольцы которого спасают и эвакуируют раненых.

Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG: "В третий раз „Добропаливо" объединяет крупный бизнес, международную платежную систему Visa, сообщество социально ответственных автовладельцев, чтобы помочь топливным фондам, волонтеры и медики-добровольцы которых ежемесячно преодолевают с гуманитарными и спасательными миссиями тысячи километров. Для них каждый литр топлива - это спасенные жизни. В 2022 году мы привлекли к проекту фонд "Життєлюб", в 2023 таких фондов было уже три, а в этом году - четыре фонда получат топливную помощь. Радует, что с каждым годом количество "Добропалива" также растет. Так, в 2023 году вместе с автосообществом аккумулировали топливо на 14,1 млн грн, что почти втрое больше, чем в 2022 году". 

Организаторы "Добропалива" верят, что в этом году поддержка проекта будет еще больше, что позволит обеспечить волонтеров таким количеством топлива, чтобы они смогли помочь как можно большему количеству людей.

Справка:

Visa (NYSE: V) - мировой лидер индустрии электронных платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными учреждениями в более чем 200 странах. Миссия компании - объединить мир с помощью наиболее инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы способствовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики. Узнайте больше на сайте Visa.com.ua. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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