В течение июня этого года Биржа благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками оказала помощи на более 539 тысяч гривен. Благотворители в частности приобрели расходные материалы для проведения Экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) в Региональном медицинском центре семейного здоровья, пишет УНН.

Наша миссия "добрые дела в действии и движении" не имеет четкого распределения на этапы и тем более не имеет конкретного пункта завершения. Пока будет существовать Биржа Благотворительности "ДоброДій" эта миссия будет лейтмотивом всей нашей деятельности. Июнь 2024 года стал очередным месяцем, когда мы, вместе с вами, сделали много важных шагов на пути к изменениям к лучшему, ведь добрые дела - это мощный инструмент, которым мы постепенно трансформируем реальность - говорится в сообщении.

В Бирже Благотворительности добавили, что в июне сосредоточили свои усилия на ключевых направлениях: помощи детям с тяжелыми диагнозами, обеспечении медицинских учреждений, а также поддержке Сил Обороны Украины. Общая сумма оказанной помощи составила более 539 тыс. грн.

"Одним из значимых достижений месяца стало приобретение расходных материалов для проведения Экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) в Региональном медицинском центре семейного здоровья. Этот метод лечения является жизненно необходимым для детей с тяжелыми заболеваниями легких и сердца, которые не поддаются другим методам лечения и представляют непосредственную угрозу для жизни", - отметили в "ДоброДії".

Добавим

С февраля 2022 года до конца июня 2024 года "ДоброДій" вместе с партнерами оказала помощь на общую сумму 125 850 000 грн.

Эта помощь была направлена на поддержку:

- Сил Обороны Украины - 91 070 000 грн;

- базовых медицинских учреждений - 8 390 000 грн;

- тяжелобольных детей - 12 660 000 грн;

- получателей гуманитарной помощи - 13 300 000 грн;

- образовательных и социальных инициатив - 430 000 грн.

Приобщиться к любому из благотворительных проектов, который откликнется в вашем сердце и срезонирует с вашей потребностью помогать другим, можно на официальном сайте Биржи благотворительности "ДоброДій".