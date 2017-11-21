Суточный отбор газа из ПХГ Украины вырос до 32,54 млн куб. м

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Также в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 32,54 млн куб. м газа.

При этом в данных за 19 ноября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 28,86 млн куб. м, из Венгрии - 9,11 млн куб. м, из Польши - 4,45 млн куб. м газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 53%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, Украина прекратила закачку газа в ПХГ.