Сутки в АТО: эпицентр противостояния сместился в пригород Авдеевки, ни один украинский воин не пострадал
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя минометы различных калибров и танки, которые давно должны быть отведенными от линии соприкосновения установленные расстояния. Особенно активно противник нарушает перемирие с наступлением сумерек. об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении захватчики активизировались в темное время суток. Если днем было зафиксировано единственный обстрел наших позиций из 120-мм минометов в районе Новолуганское, то вечером враг неоднократно с 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по украинским оборонных укреплениях у Луганского. Из гранатометов противник обстрелял защитников Майского и Новоалександровки, а из легкого пехотного вооружения - защитников Лобачева и Станицы Луганской.
На Донецком направлении по светлой время суток горячее было на Приазовье. Здесь оккупанты из минометов различных типов и оружия меньших калибров неоднократно обстреливали ряд населенных пунктов на подступах к Мариуполя, в частности Водяное и Старогнатовка. По защитника Широкино, кроме того, стрелял танк. С гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по нашим позициям в районе Гнутово.
Вечером эпицентр противостояния от Азовского моря сместился в пригород Авдеевки. Защитников этого прифронтового города агрессор неоднократно обстреливал из всего имеющегося арсенала пехотного вооружения и минометов.
В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В более чем половине случаев украинские военные подавляли огневую активность противника.
В результате обстрелов ни один украинский защитник не пострадал.