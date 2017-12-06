Сутки в АТО: Боевики 24 раза нарушили перемирие, ни один украинский воин не пострадал

На Луганском направлении оккупанты из минометов различных калибров вели огонь по оборонным укреплениям наших защитников у Луганского Зайцев и Новолуганское. С гранатометов и стрелкового оружия противник беспокоил защитников Крымского и Новотошковское.

На Донецком направлении враг несколько раз с минометов и гранатометов на Приазовье обстрелял защитников Водяного, а из стрелкового оружия - подступы к Старогнатовка. В пригороде Авдеевки российские наемники нарушали перемирие с минометов и гранатометов, а в районе Богдановка враг применил вооружения БМП и гранатометы.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов. В случае необходимости украинские военные давали агрессору адекватный ответ.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал.