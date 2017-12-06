Сутки в АТО: Боевики 24 раза нарушили перемирие, ни один украинский воин не пострадал

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 64025 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 41391 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 105680 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 107223 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 124627 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105112 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107128 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113025 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117339 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 14076 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Несмотря на то, что российско-террористические войска продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины из запрещенных в Минске минометов, ситуация в районе проведения АТО остается контролируемой украинской армией. С наступлением темного времени суток нарушать режим прекращения огня захватчики не прекратили, однако, по сравнению с последними днями, несколько уменьшили интенсивность обстрелов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении оккупанты из минометов различных калибров вели огонь по оборонным укреплениям наших защитников у Луганского Зайцев и Новолуганское. С гранатометов и стрелкового оружия противник беспокоил защитников Крымского и Новотошковское.

На Донецком направлении враг несколько раз с минометов и гранатометов на Приазовье обстрелял защитников Водяного, а из стрелкового оружия - подступы к Старогнатовка. В пригороде Авдеевки российские наемники нарушали перемирие с минометов и гранатометов, а в районе Богдановка враг применил вооружения БМП и гранатометы.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов. В случае необходимости украинские военные давали агрессору адекватный ответ.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал.

Украинские Национальные Новости

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