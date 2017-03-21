К отмыванию денег из России причастны 27 немецких банков

ukru
Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 39398 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104388 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119804 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178859 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130563 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125121 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117542 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106521 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107552 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103914 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

12 марта, 03:02 • 85798 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

03:57 • 60107 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

04:24 • 71080 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

04:59 • 101007 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 90271 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 128511 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 163679 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 171935 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 167979 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 167059 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 118804 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 128244 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 134420 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 134261 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 138610 просмотра
Актуальное
К отмыванию денег из России причастны 27 немецких банков

К отмыванию денег из России причастны 27 немецких банков

Киев  •  УНН

 • 9047 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. По меньшей мере 27 немецких банков получали деньги, которые российские злоумышленники отмывали в Европе с 2010 по 2014 год. При этом на счета финучреждений ФРГ поступило в целом 66,5 млн долл., сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, по результатам международного журналистского расследования схемы под кодовым названием "Глобальная прачечная", денежные переводы во всех случаях поступали от молдавского Moldindconbank или латвийского Trasta Komercbanka.

Наибольшая сумма - 27,4 млн долл. - поступила на счета Commerzbank, около 24 млн долл. - на счет Deutsche Bank.

Commerzbank отказался комментировать эту информацию, отметив лишь, что соблюдение норм, направленных на предотвращение незаконных транзакций, всегда имело для него большое значение. Со своей стороны Deutsche Bank сообщил, что он "значительно усилил и расширил системы контроля, а в 2015 году нанял тысячу новых сотрудников в отделы по борьбе с незаконными транзакциями и финансовыми преступлениями.

В то же время следователи отмечают, что в Commerzbank не вызывал никаких подозрений перевод 23 млн долл. от одних и тех же фирм "почтовых ящиков" на 63 различные счета, хотя названия этих сомнительных фирм стали известны еще в 2014 году.

Что касается Deutsche Bank, который выступал в роли банка-корреспондента для Moldindconbank и Trasta Komercbanka, то он продолжал сотрудничать с ними, несмотря на то, что латвийские банки получили репутацию "Эльдорадо для отмывания денег". Крупный американский банк JP Morgan Chase еще в 2013 году был вынужден прекратить работу с ними под давлением органов финансового надзора США. Trasta Komercbanka стал широко известным за крупнейший коррупционный скандал в истории России - "дело Магнитского".

Расследование было проведено международной организацией журналистов-расследователей (Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP), "Новой газетой" и немецкой Süddeutsche Zeitung. Всего в изучении схем "Глобальной прачечной" участвовали более 60 журналистов из 32 стран.

Как сообщал УНН, 17 банков Великобритании были причастны к отмыванию 740 млн долл. из России.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧПНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы