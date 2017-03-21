К отмыванию денег из России причастны 27 немецких банков

Как сообщается, по результатам международного журналистского расследования схемы под кодовым названием "Глобальная прачечная", денежные переводы во всех случаях поступали от молдавского Moldindconbank или латвийского Trasta Komercbanka.

Наибольшая сумма - 27,4 млн долл. - поступила на счета Commerzbank, около 24 млн долл. - на счет Deutsche Bank.



Commerzbank отказался комментировать эту информацию, отметив лишь, что соблюдение норм, направленных на предотвращение незаконных транзакций, всегда имело для него большое значение. Со своей стороны Deutsche Bank сообщил, что он "значительно усилил и расширил системы контроля, а в 2015 году нанял тысячу новых сотрудников в отделы по борьбе с незаконными транзакциями и финансовыми преступлениями.

В то же время следователи отмечают, что в Commerzbank не вызывал никаких подозрений перевод 23 млн долл. от одних и тех же фирм "почтовых ящиков" на 63 различные счета, хотя названия этих сомнительных фирм стали известны еще в 2014 году.

Что касается Deutsche Bank, который выступал в роли банка-корреспондента для Moldindconbank и Trasta Komercbanka, то он продолжал сотрудничать с ними, несмотря на то, что латвийские банки получили репутацию "Эльдорадо для отмывания денег". Крупный американский банк JP Morgan Chase еще в 2013 году был вынужден прекратить работу с ними под давлением органов финансового надзора США. Trasta Komercbanka стал широко известным за крупнейший коррупционный скандал в истории России - "дело Магнитского".

Расследование было проведено международной организацией журналистов-расследователей (Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP), "Новой газетой" и немецкой Süddeutsche Zeitung. Всего в изучении схем "Глобальной прачечной" участвовали более 60 журналистов из 32 стран.

Как сообщал УНН, 17 банков Великобритании были причастны к отмыванию 740 млн долл. из России.