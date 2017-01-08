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19:49 • 63373 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 113997 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 14:19 • 111693 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 109348 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 135937 просмотра

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12 марта, 08:46 • 113286 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 120501 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130244 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140333 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144620 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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К уборке Житомира от снега привлекли 34 единиц техники

К уборке Житомира от снега привлекли 34 единиц техники

Киев • УНН

 • 6366 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 8 января. УНН. Снег в Житомире чистят 34 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета, передает УНН.

В городе создан штаб по борьбе с непогодой.

"Весь коммунальный транспорт работает в штатном режиме. В полицию и ГосЧС не поступало жалоб, связанных с непогодой. В городском совете штаб по борьбе с непогодой заседает ежедневно ", - сообщает начальник управления коммунального хозяйства Александр Марцун.

Отметим, что в Житомире за минувшие сутки выпало 11 см осадков. Это почти треть от месячной нормы.

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