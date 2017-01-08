К уборке Житомира от снега привлекли 34 единиц техники
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 8 января. УНН. Снег в Житомире чистят 34 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета, передает УНН.
В городе создан штаб по борьбе с непогодой.
"Весь коммунальный транспорт работает в штатном режиме. В полицию и ГосЧС не поступало жалоб, связанных с непогодой. В городском совете штаб по борьбе с непогодой заседает ежедневно ", - сообщает начальник управления коммунального хозяйства Александр Марцун.
Отметим, что в Житомире за минувшие сутки выпало 11 см осадков. Это почти треть от месячной нормы.