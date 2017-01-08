До прибирання Житомира від снігу залучили 34 одиниці техніки

У місті створено штаб боротьби з негодою.



“Весь комунальний транспорт працює у штатному режимі. У поліцію та ДСНС не надходило скарг, пов’язаних з негодою. У міській раді штаб боротьби з негодою засідає щоденно”, — повідомляє начальник управління комунального господарства Олександр Марцун.

Зазначимо, що У Житомирі за минулу добу випало 11 см опадів. Це майже третина від місячної норми.