До прибирання Житомира від снігу залучили 34 одиниці техніки
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 8 січня. УНН. Сніг у Житомирі чистять 34 одиниці техніки. Про це повідомляє прес-служба Житомирської міської ради, передає УНН.
У місті створено штаб боротьби з негодою.
“Весь комунальний транспорт працює у штатному режимі. У поліцію та ДСНС не надходило скарг, пов’язаних з негодою. У міській раді штаб боротьби з негодою засідає щоденно”, — повідомляє начальник управління комунального господарства Олександр Марцун.
Зазначимо, що У Житомирі за минулу добу випало 11 см опадів. Це майже третина від місячної норми.