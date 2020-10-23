К ослаблению карантина в Украине не готова ни одна из областей - Минздрав

Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Среди них самый высокий показатель заболеваемости: в Хмельницкой - 347,9 случаев на 100 тыс. населения (+), в Сумской - 327,7 (-) и в Тернопольской - 321,4 (+) областях.

Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 64,2 (+), в Винницкой - 103,4 (+) и в Херсонской - 120,8 (+) областях.

Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.