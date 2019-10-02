В Одессу прибыл новый артиллерийский катер

КИЕВ. 2 октября. УНН. Еще один новый артиллерийский катер прибыл в Одессу. Это 7-й корпус из серии катеров проекту 58155 (малый бронированный артиллерийский катер), построенный на судостроительном предприятии "Кузница на Рыбацком". После проведения всех установленных испытаний, этот катер войдет в силы постоянной боевой готовности ВМС ВС Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АрмияInform.