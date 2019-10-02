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В Одессу прибыл новый артиллерийский катер

Киев • УНН

 • 16898 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Еще один новый артиллерийский катер прибыл в Одессу. Это 7-й корпус из серии катеров проекту 58155 (малый бронированный артиллерийский катер), построенный на судостроительном предприятии "Кузница на Рыбацком". После проведения всех установленных испытаний, этот катер войдет в силы постоянной боевой готовности ВМС ВС Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АрмияInform.

В Одессу прибыл новый артиллерийский катер

Как рассказал представитель предприятия "Кузница на Рыбацком" Леонид Бабак, вскоре катер протестуют в акватории Черного моря у берегов Одесской области.

"Согласно плану испытаний во время выходов особое внимание уделять бесперебойной работе всех систем и механизмов, живучести и надежности материальной части. Тщательно проверять мореходные качества катера во время работы в штормовую погоду, скорость его хода, маневренные характеристики, возможности энергетической установки и аппаратуры навигации. заводчане вместе с экипажем проверят работу рулевого, якорного, швартовного-буксирного и леерного устройств, а также герметизацию внешнего контура катера ", - сообщил Леонид Бабак.

Одна из особенностей этого катера, как и предыдущих малых бронированных артиллерийских, которые уже вошли в боевой состав флота, - низкая визуальная оптико-электронная, радиолокационная и тепловая незаметность. Он малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника.

Во время испытаний в море также проверят возможности кормовых и носовых боевых модулей. Экипаж выполнит боевые упражнения стрельб по морским и береговым целям.

Главное назначение малых бронированных артиллерийских катеров в общей системе боевого применения ВМС ВС Украины - патрулирование в ближней морской зоне, защиту важных объектов морской инфраструктуры и прибрежной зоны Украины, а также противодействие возможным высадку десантных средств противника на побережье и тому подобное.

Напомним, в Черном море прошли учения.

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