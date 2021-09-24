К объединенной энергетической системе в ближайшем будущем планируют присоединить Бурштынский энергоостров - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Бурштынский энергоостров в ближайшее время могут физически присоединить к объединенной энергетической системе Украины, пишет УНН со ссылкой на Gazeta.ua.
"Это логичный шаг для энергосистемы страны и особенно - для потребителей в Закарпатской области. Особенно учитывая недавние проблемы на Бурштынской ТЭС, принадлежащей ДТЭК, где из-за аварии электроэнергией регион обеспечивала Словакия, а не Украина", - говорится в публикации.
Как сообщается, Бурштынский энергоостров гораздо сильнее интегрирован в европейскую энергосистему, чем в ОЭС Украины. В этом была заинтересована компания ДТЭК, которая фактически была энергетическим монополистом в регионе.
"Сейчас компания Ахметова будет противодействовать этому кейсу с присоединением. ДТЭК не выгодно, чтобы расстановка сил в регионе изменилась и сюда пришли конкуренты, которые начнут демпинговать рынок", - отмечается в публикации.