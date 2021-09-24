До об'єднаної енергетичної системи в найближчому майбутньому планують приєднати Бурштинський енергоострів - ЗМІ

"Це логічний крок для енергосистеми країни і особливо - для споживачів в Закарпатській області. Особливо з огляду на нещодавні проблеми на Бурштинській ТЕС, яка належить ДТЕК, де через аварію електроенергією регіон забезпечувала Словаччина, а не Україна", - йдеться в публікації.

Як повідомляється, Бурштинський енергоострів набагато сильніше інтегрований в європейську енергосистему, ніж в ОЕС України. В цьому була зацікавлена ​​компанія ДТЕК, яка фактично була енергетичним монополістом в регіоні.

"Зараз компанія Ахметова буде протидіяти цьому кейсу з приєднанням. ДТЕК не вигідно, щоб розстановка сил в регіоні змінилася і сюди прийшли конкуренти, які почнуть демпінгувати ринок", - наголошується в публікації.