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К Новому году в Киеве будут работать 97 елочных ярмарок

К Новому году в Киеве будут работать 97 елочных ярмарок

Киев  •  УНН

 • 9909 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. До 31 декабря в Киеве будут работать 97 законных елочных ярмарок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В Киеве до 31 декабря будут функционировать 97 законно размещенных сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений", - говорится в сообщении.

В частности, в Голосеевском районе ярмарки пройдут на:
• ул. Изюмская, 1
• ул. Лятошинского, 14
• ул. Академика Заболотного, 48-А
• ул. Маршала Конева, 5
• ул. Академика Вильямса, 6-А
• ул. Васильковская, 11/11

В Дарницком районе:
• ул. Архитектора Вербицкого, 16
• ул. Бориса Гмыри, 1
• ул. Бориса Гмыри, 8
• ул. Декабристов, 9
• ул. Елизаветы Чавдар, 1
• ул. Елизаветы Чавдар, 2
• ул. Михаила Драгоманова, 1
• ул. Михаила Драгоманова, 5-7
• ул. Олены Пчилки, 2
• ул. Александра Мишуги, 2
• ул. Александра Мишуги, 4
• ул. Михаила Гришко, 1/2
• ул. Срибнокильская, 1/2
• ул. Срибнокильская, 5
• ул. Срибнокильская, 13
• ул. Урловская, 11 / 44-2
• ул. Ялтинская, 5-А
• ул. Ялтинская, 5-Б
• Днепровская набережная (возле ТЦ "Новус")
• пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской
• пересечение ул. Анны Ахматовой и ул. Петра Григоренко
• пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой)
• пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой
• ул. Петра Григоренко, 26
• ул. Петра Григоренко, 41
• Харьковское шоссе, 49
• Харьковское шоссе, 57
• Харьковское шоссе, 144
• пересечение ул. Анны Ахматовой и Михаила Драгоманова
• ул. Здолбуновская, 2
• ул. Архитектора Вербицкого, 28-А

В Деснянском районе:
• ул. Теодора Драйзера, 21
• ул. Градинская, 6
• ул. Владимира Маяковского, 15
• ул. Владимира Маяковского, 44
• ул. Владимира Маяковского, 97

В Днепровском районе:
• б-р Игоря Шамо, 2/7
• ул. Амвросия Бучмы, 10
• ул. Андрея Малышко, 4-А
• ул. Ивана Миколайчука, 9
• ул. Миропольская, 25
• ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 1/2
• ул. Пражская, 1/35
• ул. Радужная, 4
• ул. Регенераторная, 5-В
• ул. Юрия Шумского, 1
• ул. Соборности, 2/1
• ул. Соборности, 4
• пересечение ул. Энтузиастов, 37 б-ру Игоря Шамо
• пересечение улиц Сулеймана Стальского и Курнатовского
• пересечение ул. Сулеймана Стальского и б-ра Перова
• пересечение улиц Ивана Микитенко и Курнатовского

В Оболонском районе:
• ул. Бережанская, 22
• ул. Вышгородская, 44
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• ул. Героев Днепра, 34
• ул. Ивана Ивашкевича, 6/8-А
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• ул. Маршала Малиновского, 3
• ул. Маршала Малиновского, 12
• ул. Маршала Малиновского, 34
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• площадь Оболонская, 6 (локация № 2)
• площадь Оболонская, 6 (локация № 3)
• ул. Героев Сталинграда, 27
• ул. Героев Сталинграда, 46
• просп. Минский, 2
• просп. Оболонский, 1-Б
• просп. Маршала Рокоссовского, 3/4

В Подольском районе:
• ул. Верхний Вал, 16
• ул. Вышгородская, 45 (возле магазина "Варус")
• ул. Вышгородская, 21/6
• ул. Маршала Гречко, 18
• ул. Светлицкого, 30/20 (локации № 1)
• ул. Светлицкого, 30/20 (локация № 2)
• просп.Василя Порика, 2 (распределительная полоса)
• ул. Георгия Гонгадзе, 20
• ул. Правды, 39
• ул. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация № 1)
• ул. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация № 2)
• ул. Правды, 66 (локация № 1)
• ул. Правды, 66 (локация № 2)
• ул. Свободы, 2
• ул. Ивана Кавалеридзе, 1
• ул. Юрия Кондратюка, 2

В Соломенском районе:
• б-р Чоколовский, 19-21
• ул. Соломенская, 39
• б-р Чоколовский, 22

Напомним, появилась программа мероприятий в столице на новогодние и рождественские праздники.

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