"До конца светового дня поисковые операции будут продолжаться": Синегубов о последствиях ракетного удара рф по Харькову

В результате ракетного удара россиян по центру Харькова есть значительные разрушения, спасатели до сих пор работают на месте и проводят поисковые операции. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Около 10 утра врагом был нанесен ракетный удар по центральной части города. Пострадали десятки автомобилей, зданий и около 8 человек получили ранения, среди них есть восьмимесячный ребенок. Сейчас врачи оказывают всю необходимую помощь, пока госпитализированы два человека. Разрушения значительные, работы продолжаются - говорит Синегубов.

По его словам, считать сейчас пострадавших бесполезно, ведь в течение суток люди еще будут обращаться.

Тревога звучала более 6 часов, по нашим сообщениям была и остается вероятность повторного удара...До конца светового дня поисковые операции будут продолжаться - сказал Синегубов.

Напомним,

россияне ударили по центру Харькова, предварительно, ракетой "Искандер", 6 августа около 9:50. Количество пострадавших возросло до восьми, среди них - восьмимесячный ребенок.