"До конца светового дня поисковые операции будут продолжаться": Синегубов о последствиях ракетного удара рф по Харькову

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

  •  99461 просмотра
Reuters: в результате удара по базе в Ираке пострадали по меньшей мере пять военных США

Reuters: в результате удара по базе в Ираке пострадали по меньшей мере пять военных США

  •  119802 просмотра
В России заявили о ночной атаке на Белгородскую и Курскую области

В России заявили о ночной атаке на Белгородскую и Курскую области

  •  89973 просмотра
Байден созывает группу нацбезопасности из-за угрозы атаки Ирана на Израиль

Байден созывает группу нацбезопасности из-за угрозы атаки Ирана на Израиль

  •  119857 просмотра
В Киеве во время ночной атаки рф из-за обломков повреждена автостоянка

В Киеве во время ночной атаки рф из-за обломков повреждена автостоянка

  •  46355 просмотра
публикации
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  43183 просмотра
Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

  •  147361 просмотра
НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

5 августа 2024, 10:16  •  157561 просмотра
Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте

Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте
Эксклюзив

5 августа 2024, 09:29  •  146127 просмотра
Год без "Конкорда". Как проходит первая в Украине ликвидация прибыльного банка

Год без "Конкорда". Как проходит первая в Украине ликвидация прибыльного банка

2 августа 2024, 15:15  •  255412 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

  •  99431 просмотра
Яблочный Спас: традиции и запреты, и что положить в корзину

Яблочный Спас: традиции и запреты, и что положить в корзину

  •  88965 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри объявили о социальной инициативе поддержки жертв онлайн-буллинга

Меган Маркл и принц Гарри объявили о социальной инициативе поддержки жертв онлайн-буллинга

5 августа 2024, 12:12  •  106734 просмотра
Сериал The Last of Us получил первый тизер второго сезона

Сериал The Last of Us получил первый тизер второго сезона

5 августа 2024, 12:00  •  102826 просмотра
Международный день светофора, Всемирный день устриц. Что еще можно отметить пятого августа

Международный день светофора, Всемирный день устриц. Что еще можно отметить пятого августа

5 августа 2024, 03:09  •  108070 просмотра
Актуальное
"До конца светового дня поисковые операции будут продолжаться": Синегубов о последствиях ракетного удара рф по Харькову

"До конца светового дня поисковые операции будут продолжаться": Синегубов о последствиях ракетного удара рф по Харькову

Киев  •  УНН

6 августа 2024, 11:49  •  15658 просмотра

Read in English

В результате ракетного удара по центру Харькова пострадали 8 человек, среди них 8-месячный ребенок. Спасатели проводят поисковые операции, есть значительные разрушения зданий и автомобилей.

В результате ракетного удара россиян по центру Харькова есть значительные разрушения, спасатели до сих пор работают на месте и проводят поисковые операции. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Около 10 утра врагом был нанесен ракетный удар по центральной части города. Пострадали десятки автомобилей, зданий и около 8 человек получили ранения, среди них есть восьмимесячный ребенок. Сейчас врачи оказывают всю необходимую помощь, пока госпитализированы два человека. Разрушения значительные, работы продолжаются

- говорит Синегубов.

По его словам, считать сейчас пострадавших бесполезно, ведь в течение суток люди еще будут обращаться.

Тревога звучала более 6 часов, по нашим сообщениям была и остается вероятность повторного удара...До конца светового дня поисковые операции будут продолжаться

- сказал Синегубов.

Напомним,

россияне ударили по центру Харькова, предварительно, ракетой "Искандер", 6 августа около 9:50. Количество пострадавших возросло до восьми, среди них - восьмимесячный ребенок.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоВойна
9k720-iskander9К720 Искандер
kharkivХарьков
Эксклюзив
За невыполнение решения суда об открытии уголовного производства следователей ГБР можно привлечь к ответственности - адвокат
  •  61901 просмотра

За невыполнение решения суда об открытии уголовного производства следователей ГБР можно привлечь к ответственности - адвокат

Эксклюзив
Украина должна выполнить рекомендации МВФ относительно открытого конкурса на должность главы ФГВФЛ, от этого будет зависеть финпомощь - эксперт
  •  51372 просмотра

Украина должна выполнить рекомендации МВФ относительно открытого конкурса на должность главы ФГВФЛ, от этого будет зависеть финпомощь - эксперт

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище: на каком этапе работы по обустройству и из какого материала будут изготавливаться надгробия
  •  65262 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище: на каком этапе работы по обустройству и из какого материала будут изготавливаться надгробия

Эксклюзив
Руководство должно отстранить Зиму с должностей директора юрдепартамента НБУ и главы админсовета ФГВФЛ на время расследования уголовного дела - экс-нардеп
  •  71436 просмотра

Руководство должно отстранить Зиму с должностей директора юрдепартамента НБУ и главы админсовета ФГВФЛ на время расследования уголовного дела - экс-нардеп

Эксклюзив
Следствие должно установить, было ли затягивание с продажей яхты медведчука служебной халатностью руководительницы АРМА Думы - правозащитник
  •  95020 просмотра

Следствие должно установить, было ли затягивание с продажей яхты медведчука служебной халатностью руководительницы АРМА Думы - правозащитник

Эксклюзив
F-16 заставят россиян быть осмотрительными в применении тактического оружия, терроризирующего прифронтовые зоны КАБами - эксперт
  •  113339 просмотра

F-16 заставят россиян быть осмотрительными в применении тактического оружия, терроризирующего прифронтовые зоны КАБами - эксперт

Убийство Ирины Фарион: суд оставил подозреваемого под стражей
  •  107454 просмотра

Убийство Ирины Фарион: суд оставил подозреваемого под стражей

Эксклюзив
F-16 могли помочь отразить самую массированную дроновую атаку рф в этом году - военный эксперт
  •  106368 просмотра

F-16 могли помочь отразить самую массированную дроновую атаку рф в этом году - военный эксперт

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть уголовное дело против должностных лиц ГНС
5 августа 2024, 10:59  •  91299 просмотра

Суд обязал ГБР открыть уголовное дело против должностных лиц ГНС

Украинский гимнаст Ковтун завоевал "серебро" Олимпиады-2024 в упражнениях на параллельных брусьях
5 августа 2024, 10:29  •  66075 просмотра

Украинский гимнаст Ковтун завоевал "серебро" Олимпиады-2024 в упражнениях на параллельных брусьях

Популярные

В Киеве во время ночной атаки рф из-за обломков повреждена автостоянка

В Киеве во время ночной атаки рф из-за обломков повреждена автостоянка

  •  46355 просмотра
Байден созывает группу нацбезопасности из-за угрозы атаки Ирана на Израиль

Байден созывает группу нацбезопасности из-за угрозы атаки Ирана на Израиль

  •  119857 просмотра
В России заявили о ночной атаке на Белгородскую и Курскую области

В России заявили о ночной атаке на Белгородскую и Курскую области

  •  89973 просмотра
Reuters: в результате удара по базе в Ираке пострадали по меньшей мере пять военных США

Reuters: в результате удара по базе в Ираке пострадали по меньшей мере пять военных США

  •  119802 просмотра
6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

  •  99461 просмотра

Публикации

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  43183 просмотра
Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

  •  147361 просмотра
НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

5 августа 2024, 10:16  •  157561 просмотра
Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте

Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте
Эксклюзив

5 августа 2024, 09:29  •  146127 просмотра
Год без "Конкорда". Как проходит первая в Украине ликвидация прибыльного банка

Год без "Конкорда". Как проходит первая в Украине ликвидация прибыльного банка

2 августа 2024, 15:15  •  255412 просмотра

Война

Ракетный удар по Харькову: из-под завалов спасли 5 человек

Ракетный удар по Харькову: из-под завалов спасли 5 человек

  •  0 просмотра
За деньги "сливал" российским спецслужбам сведения об украинских защитниках: в Харькове будут судить молодого человека

За деньги "сливал" российским спецслужбам сведения об украинских защитниках: в Харькове будут судить молодого человека

  •  1189 просмотра
Украина увеличит производство собственных ракет: Зеленский рассказал о решении Ставки

Украина увеличит производство собственных ракет: Зеленский рассказал о решении Ставки

  •  2803 просмотра
"Должны поставить точку": нардеп о том, будут ли через "Резерв+" вручать повестки

"Должны поставить точку": нардеп о том, будут ли через "Резерв+" вручать повестки

  •  4150 просмотра
Зеленский провел заседание Ставки: обсудили фронт и производство дронов

Зеленский провел заседание Ставки: обсудили фронт и производство дронов

  •  6103 просмотра

политика

Украина увеличит производство собственных ракет: Зеленский рассказал о решении Ставки

Украина увеличит производство собственных ракет: Зеленский рассказал о решении Ставки

  •  2803 просмотра
Зеленский провел заседание Ставки: обсудили фронт и производство дронов

Зеленский провел заседание Ставки: обсудили фронт и производство дронов

  •  6103 просмотра
"Украинская диверсия" на складе с горючим: в Минобороны Румынии опровергли еще один российский фейк

"Украинская диверсия" на складе с горючим: в Минобороны Румынии опровергли еще один российский фейк

  •  11379 просмотра
Украина в ближайшее время ожидает транш 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility - Шмыгаль

Украина в ближайшее время ожидает транш 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility - Шмыгаль

  •  8864 просмотра
Кулеба и президент Замбии обсудили сферы, где можно сделать партнерство более тесным

Кулеба и президент Замбии обсудили сферы, где можно сделать партнерство более тесным

  •  14868 просмотра

Война

Ракетный удар по Харькову: из-под завалов спасли 5 человек

Ракетный удар по Харькову: из-под завалов спасли 5 человек

  •  0 просмотра
За деньги "сливал" российским спецслужбам сведения об украинских защитниках: в Харькове будут судить молодого человека

За деньги "сливал" российским спецслужбам сведения об украинских защитниках: в Харькове будут судить молодого человека

  •  1189 просмотра
Украина увеличит производство собственных ракет: Зеленский рассказал о решении Ставки

Украина увеличит производство собственных ракет: Зеленский рассказал о решении Ставки

  •  2803 просмотра
"Должны поставить точку": нардеп о том, будут ли через "Резерв+" вручать повестки

"Должны поставить точку": нардеп о том, будут ли через "Резерв+" вручать повестки

  •  4150 просмотра
Зеленский провел заседание Ставки: обсудили фронт и производство дронов

Зеленский провел заседание Ставки: обсудили фронт и производство дронов

  •  6103 просмотра

политика

Украина увеличит производство собственных ракет: Зеленский рассказал о решении Ставки

Украина увеличит производство собственных ракет: Зеленский рассказал о решении Ставки

  •  2803 просмотра
Зеленский провел заседание Ставки: обсудили фронт и производство дронов

Зеленский провел заседание Ставки: обсудили фронт и производство дронов

  •  6103 просмотра
"Украинская диверсия" на складе с горючим: в Минобороны Румынии опровергли еще один российский фейк

"Украинская диверсия" на складе с горючим: в Минобороны Румынии опровергли еще один российский фейк

  •  11379 просмотра
Украина в ближайшее время ожидает транш 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility - Шмыгаль

Украина в ближайшее время ожидает транш 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility - Шмыгаль

  •  8864 просмотра
Кулеба и президент Замбии обсудили сферы, где можно сделать партнерство более тесным

Кулеба и президент Замбии обсудили сферы, где можно сделать партнерство более тесным

  •  14868 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  104873 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  109236 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  123173 просмотра

Экономика

Выплаты по решению ЕС о 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility ожидаются позже в этом месяце - Шмыгаль

Выплаты по решению ЕС о 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility ожидаются позже в этом месяце - Шмыгаль

  •  350 просмотра
Украина в ближайшее время ожидает транш 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility - Шмыгаль

Украина в ближайшее время ожидает транш 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility - Шмыгаль

  •  8864 просмотра
Международные резервы упали еще на 1,8% на фоне продажи валюты, но после гранта США превысили 40 млрд долл. - НБУ

Международные резервы упали еще на 1,8% на фоне продажи валюты, но после гранта США превысили 40 млрд долл. - НБУ

  •  10566 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  43183 просмотра
ЕС утвердил первый платеж Украине в почти 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility

ЕС утвердил первый платеж Украине в почти 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility

  •  20693 просмотра

Киев

"Желтый" уровень опасности: в Киеве и области предупредили о грозе

"Желтый" уровень опасности: в Киеве и области предупредили о грозе

  •  7409 просмотра
В КГГА показали, как ремонтируют тоннель метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская"

В КГГА показали, как ремонтируют тоннель метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская"

  •  8269 просмотра
Поручено приостановить все ремонтно-демонтажные работы на Бессарабском рынке - КГВА

Поручено приостановить все ремонтно-демонтажные работы на Бессарабском рынке - КГВА

  •  13023 просмотра
Столкновение трамваев в Киеве: в "Киевпастрансе" причиной аварии назвали некорректные действия водителя, на Глубочицкой запускают автобусные маршруты

Столкновение трамваев в Киеве: в "Киевпастрансе" причиной аварии назвали некорректные действия водителя, на Глубочицкой запускают автобусные маршруты

  •  16011 просмотра
В Киеве столкнулись два трамвая: 6 пострадавших, движение затруднено

В Киеве столкнулись два трамвая: 6 пострадавших, движение затруднено

  •  20274 просмотра