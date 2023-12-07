До конца года США передадут Украине все 14 заказанных комплексов Vampire

Украина в этом месяце получит все заказанные у Соединенных Штатов комплексы противодействия беспилотникам Vampire. Речь идет о 14 единицах этой техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Командования Военно-морских сил США.

Детали

Отмечается, что в декабре 2023 года завершат поставки Vampire. Эти системы были разработаны для обнаружения и перехвата беспилотников.

Разработка, производство и поставка систем проходит в максимально короткие сроки под руководством специальной Команды разработок точных видов вооружения PMA-242 ВМС США.

Мы поставили первые четыре системы всего за шесть месяцев, используя инновационную стратегию заключения контрактов и усердно работая, чтобы идти в ногу с быстрым развитием системы, - заявил заместитель руководителя программы иностранных продаж Кевин Распет.

ВМС США также сообщают, что вместе с новой партией Vampire должны поступить первые ракеты APKWS оснащенные бесконтактным детонатором. Это произойдет в ближайшие недели.

К сведению

Комплексы Vampire для борьбы с беспилотниками - это относительно новое вооружение. Впервые его тестирование начали в 2021 году. Мобильный зенитный зенитный комплекс имеет оптико-электронную систему WESCAM MX-10 с тепловизионной и телевизионной камерами.

Vampire оснащена пусковой установкой и 70-мм ракетами APKWS с лазерным наведением. Комплекс портативный и может устанавливаться на различные транспортные средства, в том числе и на простые внедорожники.

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