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До конца года США передадут Украине все 14 заказанных комплексов Vampire

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 14:52  •  10831 просмотра

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В декабре 2023 года США завершат поставку в Украину всех 14 систем противодействия беспилотникам Vampire, которые предназначены для обнаружения и перехвата беспилотников.

Украина в этом месяце получит все заказанные у Соединенных Штатов комплексы противодействия беспилотникам Vampire. Речь идет о 14 единицах этой техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Командования Военно-морских сил США.

Детали

Отмечается, что в декабре 2023 года завершат поставки Vampire. Эти системы были разработаны для обнаружения и перехвата беспилотников.

Разработка, производство и поставка систем проходит в максимально короткие сроки под руководством специальной Команды разработок точных видов вооружения PMA-242 ВМС США.

Мы поставили первые четыре системы всего за шесть месяцев, используя инновационную стратегию заключения контрактов и усердно работая, чтобы идти в ногу с быстрым развитием системы,

- заявил заместитель руководителя программы иностранных продаж Кевин Распет.

ВМС США также сообщают, что вместе с новой партией Vampire должны поступить первые ракеты APKWS оснащенные бесконтактным детонатором. Это произойдет в ближайшие недели.

К сведению

Комплексы Vampire для борьбы с беспилотниками - это относительно новое вооружение. Впервые его тестирование начали в 2021 году. Мобильный зенитный зенитный комплекс имеет оптико-электронную систему WESCAM MX-10 с тепловизионной и телевизионной камерами.

Vampire оснащена пусковой установкой и 70-мм ракетами APKWS с лазерным наведением. Комплекс портативный и может устанавливаться на различные транспортные средства, в том числе и на простые внедорожники.

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Ольга Разгон

Ольга Разгон

Война
До кінця року США передадуть Україні всі 14 замовлених комплексів Vampire
By the end of the year, the United States will transfer all 14 ordered Vampire systems to Ukraine
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