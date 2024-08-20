До конца года инспекторы Службы образовательной безопасности появятся у 2 тысяч школ - МВД
Киев • УНН
МВД расширяет присутствие Службы образовательной безопасности в школах Украины. До конца 2024 года планируется охватить до 2000 школ, а также внедряются новые технические мероприятия и обновляются маршруты патрулирования.
Инспекторы Службы образовательной безопасности уже работают в 763 учреждениях среднего образования 20 регионов. До конца этого года правоохранители будут работать в 2000 школ стран. Об этом во время Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины рассказал глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.
Детали
В этот понедельник в 763 учреждениях среднего образования 20 регионов страны начали работу инспекторы Службы образовательной безопасности
По его словам, МВД комплексно и последовательно работает над усилением безопасности в учреждениях среднего образования.
Кроме того, с детьми продолжают работать ювенальные полицейские, школьные офицеры полиции и офицеры общины.
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Он добавил, что сегодня МВД вводит новые технические меры, обновляет маршруты патрулирования, чтобы они пролегали максимально приближенно к учебным заведениям и организует сопровождение школьных автобусов.
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