До конца года инспекторы Службы образовательной безопасности появятся у 2 тысяч школ - МВД

Инспекторы Службы образовательной безопасности уже работают в 763 учреждениях среднего образования 20 регионов. До конца этого года правоохранители будут работать в 2000 школ стран. Об этом во время Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины рассказал глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

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В этот понедельник в 763 учреждениях среднего образования 20 регионов страны начали работу инспекторы Службы образовательной безопасности - заявил Клименко.

По его словам, МВД комплексно и последовательно работает над усилением безопасности в учреждениях среднего образования.

Кроме того, с детьми продолжают работать ювенальные полицейские, школьные офицеры полиции и офицеры общины.

До завершения 2024 года покроем полицейским присутствием до 2000 школ - новобранцы как раз проходят специализированное обучение - рассказал министр.

Он добавил, что сегодня МВД вводит новые технические меры, обновляет маршруты патрулирования, чтобы они пролегали максимально приближенно к учебным заведениям и организует сопровождение школьных автобусов.

Вже понад 400 офіцерів Служби освітньої безпеки працюють в школах України - МВС