До конца дня надеемся освободить всех людей и расчистить ключевые трассы - Кипер о ситуации в Одесской области

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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
  •  89257 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

Эксклюзив
Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
  •  77025 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
  •  102703 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
  •  104440 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
  •  115321 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  274762 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  380215 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  212137 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  157158 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  193161 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  386803 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  207193 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
  •  58943 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  29630 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
  •  8428 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  380215 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  386803 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  330908 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  313254 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  312539 просмотра
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Новости по теме

До конца дня надеемся освободить всех людей и расчистить ключевые трассы - Кипер о ситуации в Одесской области

Стабилизация погоды способствует спасательным работам в заснеженной Одесской области. Власти планируют освободить заблокированных людей и расчистить ключевые маршруты до конца дня

Общество •   •  14162 просмотра
До конца дня надеемся освободить всех людей и расчистить ключевые трассы - Кипер о ситуации в Одесской области

На Киевщине увеличили количество техники для уборки снега. Бровары из-за аварии временно без воды

Киевская область задействовала 241 единицу техники и 314 работников для уборки снега в условиях непогоды, а в Броварах авария на канализационной системе привела к временному отключению воды.

Общество •   •  13155 просмотра
На Киевщине увеличили количество техники для уборки снега. Бровары из-за аварии временно без воды

Почти без осадков, но со шквальным ветром: прогноз погоды в Украине на 28 ноября

Завтра в западных областях Украины ожидается снег и мокрый снег, на юге порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха по всей стране будет колебаться от -3°C до +11°C.

Общество •   •  14024 просмотра
Почти без осадков, но со шквальным ветром: прогноз погоды в Украине на 28 ноября

Китай отвергает сообщения о переговорах о тоннеле между рф и Крымом как "безосновательные"

Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь отказался комментировать сообщения о проекте строительства тоннеля россия-Крым, назвав их безосновательными.

Политика •   •  19423 просмотра
Китай отвергает сообщения о переговорах о тоннеле между рф и Крымом как "безосновательные"

С начала обязательной эвакуации из Донецкой области выехали более 97 тысяч человек

Из Донецкой области было эвакуировано более 97 000 человек, в том числе более 12,5 тыс. детей, которые получают финансовую и другую помощь в Житомирской области.

Общество •   •  23043 просмотра
С начала обязательной эвакуации из Донецкой области выехали более 97 тысяч человек

Основатель Alibaba Джек Ма открывает сельскохозяйственную компанию

Джек Ма, соучредитель Alibaba, запустил компанию Hangzhou Ma's Kitchen Food стоимостью 1,4 миллиона долларов, специализирующуюся на производстве упакованных пищевых продуктов и переработке сельскохозяйственной продукции. Этот шаг последовал за периодом низкого публичного внимания после того, как компании Ма понесли значительные финансовые потери из-за государственной проверки.

Экономика •   •  19975 просмотра
Основатель Alibaba Джек Ма открывает сельскохозяйственную компанию

НАТО обсудит действия россии и собирается согласовать рекомендации по реформам в Украине на пути к членству

Министры НАТО обсудят дестабилизирующие действия россии и проведут заседание с министром иностранных дел Украины Кулебой, в частности, будет обсуждаться вопрос о реформах для приобретения членства в НАТО.

Политика •   •  20999 просмотра
НАТО обсудит действия россии и собирается согласовать рекомендации по реформам в Украине на пути к членству

Европейский инвестиционный банк откроет региональный офис в Киеве

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) откроет новый региональный офис в Киеве с целью усиления поддержки Украины и Восточной Европы.

Экономика •   •  23436 просмотра
Европейский инвестиционный банк откроет региональный офис в Киеве

Суд отправил под стражу ривненского депутата из-за миллионных незадекларированных активов

Депутата ривненского областного совета задержали за недекларирование миллионного состояния; он может выйти под залог в 192 миллиона гривен. У него изъяли более 4 миллионов долларов, элитные автомобили и ценные вещи.

Криминал и ЧП •   •  21135 просмотра
Суд отправил под стражу ривненского депутата из-за миллионных незадекларированных активов

Из-за сильного снегопада в Румынии перевернулся пассажирский автобус, 16 пострадавших

Автобус, следовавший из Италии в Молдову, перевернулся в Румынии из-за сильного снегопада, в результате чего пострадали 16 граждан Молдовы, которые были госпитализированы.

Общество •   •  21884 просмотра
Из-за сильного снегопада в Румынии перевернулся пассажирский автобус, 16 пострадавших