До конца дня надеемся освободить всех людей и расчистить ключевые трассы - Кипер о ситуации в Одесской области

В Одесской области стабилизировались погодные условия, что позволило ускорить спасательные работы. Тяжелая техника продолжает добираться до заблокированных со вчерашнего дня мест снежной ловушки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Уже более суток все службы на ногах. Коммунальщики, энергетики, полиция и спасатели работают как Ironmen - сверх человеческих возможностей. Погодные условия стабилизировались, это дает возможность ускорить спасательные работы. Мы принимаем все возможные меры для спасения и оказания необходимой поддержки. До конца дня надеемся освободить всех людей и расчистить ключевые трассы - заявил он.

Кипер призвал граждан быть благоразумными и при отсутствии крайней необходимости не выходить из дома и не садиться за руль. "Берегите себя и своих близких. Не обременяйте работу спасателей!" - резюмировал он.