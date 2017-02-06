В Эстонию прибыла тяжелая техника нового подразделения США

Пресс-секретарь 1-й пехотной бригады сказал BNS, что тяжелая техника роты из США, в том числе танки и боевые машины пехоты, доставлена ​​в Эстонию и в первой половине дня в понедельник на станции в Тапа проходит разгрузка техники. Личный состав подразделения прибыл в Эстонию в прошлую пятницу.

Вооружение роты включает четыре танка M1A2 Abrams и 15 боевых машин пехоты Bradley.

Дислоцированную в Тапа роту 173-й воздушно-десантной бригады США заменит 69-й броневой полк, который входит в состав боевого подразделения 3-й бригады 4-й пехотной дивизии США, который с этого года будет размещаться на восточном фланге НАТО.

Как сообщал УНН, первые группы немецких и бельгийских военных прибыли во вторник, 24 января, в Литву в рамках миссии по усилению восточного фланга НАТО.