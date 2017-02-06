До Естонії прибула важка техніка нового підрозділу США
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. До Естонії прибула важка техніка та особовий склад нового підрозділу США, передає УНН з посиланням на ERR.ee.
Прес-секретар 1-ї піхотної бригади сказав BNS, що важка техніка роти з США, в тому числі танки і бойові машини піхоти, доставлена в Естонію і в першій половині дня в понеділок на станції в Тапа проходить розвантаження техніки. Особовий склад підрозділу прибув до Естонії минулої п'ятниці.
Озброєння роти включає чотири танка M1A2 Abrams і 15 бойових машин піхоти Bradley.
Дислоковану в Тапа роту 173-ї повітряно-десантної бригади США замінить 69-й броньовий полк, який входить до складу бойового підрозділу 3-й бригади 4-ї піхотної дивізії США, який з цього року буде розміщуватися на східному фланзі НАТО.
Як повідомляв УНН, перші групи німецьких та бельгійських військових прибули у вівторок, 24 січня, до Литви в рамках місії з посилення східного флангу НАТО.