До девяти увеличилось количество пострадавших в Смеле до девяти

Из-за попадания российской ракеты в городе Смела, что в Черкасской области, количество пострадавших увеличилось до 9 человек. Количество жертв уточнили в ГСЧС Украины, передает УНН.

UPD: известно уже о 9 пострадавших - рассказали в ГСЧС.

Детали

Из-за попадания ракеты в городе повреждены более полусотни жилых домов. Спасатели продолжают обследование разрушенных зданий и ищут людей.

На месте происшествий работают все экстренные службы и областная военная администрация.

Напомним,

Ранее председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в Смеле в результате вражеской атаки есть попадание в жилой сектор. Тогда было известно о шести пострадавших.