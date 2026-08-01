До +37° и грозы на западе: какой будет погода в Украине 2 августа
Киев • УНН
2 августа в Украине ожидается сухая и жаркая погода. В западных областях днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.
2 августа в Украине ожидается преимущественно сухая и жаркая погода. Осадки прогнозируют только в большинстве западных областей, где днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщили в украинском гидрометеорологическом центре государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
Подробности
По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, на всей территории Украины будет небольшая облачность. Осадки не ожидаются, а в большинстве западных областей днем ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19; днем 29-34°, в западных областях местами сильная жара 35-37°
По Киевской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Также будет ветер переменных направлений, 3-8 м/с, а температура ночью ожидается от 14 до 19°, тогда как днем 29-34°
По Киеву Небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 32-34°
Напомним
1 августа в Украине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, температура ночью 15-20°, днем 27-32°, на западе до 35-37°.