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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 32248 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 97014 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121720 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 167979 просмотра

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До 20 августа из-за ремонта магистрали скоростных трамваев ограничат движение

Киев  •  УНН

 • 9803 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. С 28 июля по 20 августа на пересечении просп. Комарова и б-р Вацлава Гавела будет закрыто движение транспорта. Об этом сообщила КГГА, передает УНН.

“С 00:00 28 июля до 00:00 20 августа 2018 года в связи с ремонтом трамвайных переездов на транспортной развязке на пересечении просп. Комарова и б-р Вацлава Гавела будет закрыто движение транспорта: по бульвару Вацлава Гавела в направлении ул. Николая Василенко”, - говорится в сообщении.

Движение транспорта на время ремонтных работ будет осуществляться по ул. Каблукова, ул. Метростроевской и ул. Героев Севастополя; на выезде с просп. Космонавта Комарова на б-р Вацлава Гавела в направлении просп. Отрадного.

Объезд участка ремонта будет осуществляться по ул. Героев Севастополя и ул. Академика Белецкого.

Коммунальная корпорация “Киевавтодор” просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, в Киеве сегодня перекрыли движение на важной транспортной развязке.

Украинские Национальные Новости

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