До 20 августа из-за ремонта магистрали скоростных трамваев ограничат движение

“С 00:00 28 июля до 00:00 20 августа 2018 года в связи с ремонтом трамвайных переездов на транспортной развязке на пересечении просп. Комарова и б-р Вацлава Гавела будет закрыто движение транспорта: по бульвару Вацлава Гавела в направлении ул. Николая Василенко”, - говорится в сообщении.

Движение транспорта на время ремонтных работ будет осуществляться по ул. Каблукова, ул. Метростроевской и ул. Героев Севастополя; на выезде с просп. Космонавта Комарова на б-р Вацлава Гавела в направлении просп. Отрадного.

Объезд участка ремонта будет осуществляться по ул. Героев Севастополя и ул. Академика Белецкого.



Коммунальная корпорация “Киевавтодор” просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, в Киеве сегодня перекрыли движение на важной транспортной развязке.