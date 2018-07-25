До 20 серпня через ремонт магістралі швидкісних трамваїв обмежать рух
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. З 28 липня до 20 серпня на перетині просп. Комарова та б-р Вацлава Гавела буде закрито рух транспорту. Про це повідомила КМДА, передає УНН.
“З 00:00 28 липня до 24:00 20 серпня 2018 року у зв’язку з ремонтом трамвайних переїздів на транспортній розв’язці на перетині просп. Комарова та б-р Вацлава Гавела буде закрито рух транспорту: бульваром Вацлава Гавела в напрямку вул. Миколи Василенка”, — йдеться у повідомленні.
Рух транспорту на час ремонтних робіт буде здійснюватися вул. Каблукова, вул. Метробудівською та вул. Героїв Севастополя; на виїзді з просп. Космонавта Комарова на б-р Вацлава Гавела в напрямку просп. Відрадного.
Об’їзд ділянки ремонту буде здійснюватися вул. Героїв Севастополя та вул. Академіка Білецького.
Комунальна корпорація “Київавтодор” просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.
Нагадаємо, у Києві сьогодні перекрили рух на важливій транспортній розв’язці.