Днепропетровщина: в ОП намекнули на сбивание воздушных целей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. На Днепропетровщине есть сбитие воздушных целей. На это намекнул Глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram, передает УНН.
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"Уничтоженные балалайки", - написал Ермак.
Дополнение
Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук тоже подтвердил сбитие целей.
"Всё хорошо. Наши силы обороны - самые лучшие", - написал Лукашук.
Напомним
В Украине в ряде областей была объявлена воздушная тревога.