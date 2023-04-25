Днепропетровщина: в ОП намекнули на сбивание воздушных целей

Цитата

"Уничтоженные балалайки", - написал Ермак.

Дополнение

Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук тоже подтвердил сбитие целей.

"Всё хорошо. Наши силы обороны - самые лучшие", - написал Лукашук.

Напомним

В Украине в ряде областей была объявлена воздушная тревога.