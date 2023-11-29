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dnepropetrovshchina-rossiyane-snova-obstrelyali-nikopolshchinu-ova

Днепропетровщина: россияне снова обстреляли Никопольщину-ОВА

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 17:41  •  1277 просмотра

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Российские войска нанесли удар по Никопольскому району. Враг бизонов и ударными дронами. Есть разрушения из-за этих атак. Однако обошлось без жертв среди гражданского населения.

Русские военные обстреляли Никопольский район. Били из тяжелой артиллерии и ударными дронами. Согласно данным главы Днепропетровской ОВА прошли без пострадавших, передает УНН.

Враг активизировался в середине дня. Направил свое оружие на Никопольщину. ... Марганецкая общину обстрелял из тяжелой артиллерии. Выпустил десять снарядов. Повсюду обошлось без погибших и раненых. И это главное.

 – резюмировал глава ОВА.

Детали

Согласно данным Сергея Лысака районный центр Никополь оккупанты атаковал тремя дронами-камикадзе. Из - за чего в городе поврежден частный дом.

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А по жителям Марганецкой общины враг выпустил в среду 29 ноября с десяток артиллерийских снарядов.

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В целом Никопольский район попал под атаки в течение суток 4 раза.

В других общинах области обстрелов не зафиксировали.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Дніпропетровщина: росіяни знову обстріляли Нікопольщину – ОВА
Dnipropetrovsk region: the russians again shelled Nikopol region-ICHNE
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