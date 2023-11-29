Днепропетровщина: россияне снова обстреляли Никопольщину-ОВА
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по Никопольскому району. Враг бизонов и ударными дронами. Есть разрушения из-за этих атак. Однако обошлось без жертв среди гражданского населения.
Русские военные обстреляли Никопольский район. Били из тяжелой артиллерии и ударными дронами. Согласно данным главы Днепропетровской ОВА прошли без пострадавших, передает УНН.
Враг активизировался в середине дня. Направил свое оружие на Никопольщину. ... Марганецкая общину обстрелял из тяжелой артиллерии. Выпустил десять снарядов. Повсюду обошлось без погибших и раненых. И это главное.
Детали
Согласно данным Сергея Лысака районный центр Никополь оккупанты атаковал тремя дронами-камикадзе. Из - за чего в городе поврежден частный дом.
А по жителям Марганецкой общины враг выпустил в среду 29 ноября с десяток артиллерийских снарядов.
В целом Никопольский район попал под атаки в течение суток 4 раза.
В других общинах области обстрелов не зафиксировали.
Днепропетровщина: россияне снова обстреляли Никопольщину-ОВА
Российские войска нанесли удар по Никопольскому району. Враг бизонов и ударными дронами. Есть разрушения из-за этих атак. Однако обошлось без жертв среди гражданского населения.
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