Днепропетровщина: россияне снова обстреляли Никопольщину-ОВА

Русские военные обстреляли Никопольский район. Били из тяжелой артиллерии и ударными дронами. Согласно данным главы Днепропетровской ОВА прошли без пострадавших, передает УНН.

Враг активизировался в середине дня. Направил свое оружие на Никопольщину. ... Марганецкая общину обстрелял из тяжелой артиллерии. Выпустил десять снарядов. Повсюду обошлось без погибших и раненых. И это главное. – резюмировал глава ОВА.

Детали

Согласно данным Сергея Лысака районный центр Никополь оккупанты атаковал тремя дронами-камикадзе. Из - за чего в городе поврежден частный дом.

А по жителям Марганецкой общины враг выпустил в среду 29 ноября с десяток артиллерийских снарядов.

В целом Никопольский район попал под атаки в течение суток 4 раза.

В других общинах области обстрелов не зафиксировали.