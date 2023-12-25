Днепропетровщина: россияне били по Никополю из артиллерии, и пустили одну ракету по Криворожью

Артиллерией утром били оккупанты по Никополю, а вечером запустили по Днепропетровщине ракету. О ситуации в регионе на Рождество рассказал председатель областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

Оккупанты хотели испортить нам рождественское настроение. Запустили ракету на область. Однако их планы разрушили наши силы ПВО! Ракету сбили над Криворожским районом военные ПвК "Восток". Спасибо защитникам и защитницам неба! - написал Лукашук.

Детали

Утром агрессор ударил из артиллерии по Никополю. Там, к счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

А днем в Криворожском районе успешно сработала украинская ПВО.

На остальной территории области обошлось без вражеских атак.

В Криворожском районе ПВО сбила вражескую ракету - ОВА

Напомним

Накануне, поздно вечером в Днепропетровской области защитники неба уничтожили пять вражеских дронов. Обломки российского железа повредили хозяйственное помещение и погрузчик зерна и упали на территорию неработающего предприятия. Там вспыхнул пожар.