"Днепр" совершил впечатляющий камбэк и вышел в финал Суперлиги Favbet

Днепр совершил впечатляющий камбэк в третьем матче с Мавпами и стал вторым финалистом Суперлиги Favbet. О результатах матча сообщили в Федерации баскетбола Украины, передает УНН.

Решающий третий матч полуфинальной серии Суперлиги Favbet между Днепром и Черкасскими Мавпами должен был определить второго после БК Ривне финалиста чемпионата. Соперники обменялись выездными победами, а сегодняшний поединок имел остросюжетную линию и завершился победой Днепра с впечатляющим камбэком - 78:73. - говорится в сообщении.

Детали

В федерации рассказали, что матч начался с неожиданно мощного рывка Мавп 14:0 (!) в первые четыре с половиной минуты. Стартовый задел позволил гостям уверенно забрать первую четверть - 28:15. Отмечается, что Андрей Агафонов набрал 13 очков в начале игры, добавив к этому заделу 6 подборов.

На старте четверти N2 затяжной рывок наконец-то удался у команды Днепра - 7:0, что позволило хозяевам паркета сократить свое отставание. Однако на экваторе четверти Мавпы сумели вернуть себе +13 преимущества. На большой перерыв они ушли в статусе фаворита противостояния - 41:24, а Андрей Агафонов за 20 минут оформил дабл-дабл: 22 очка + 11 подборов. В то же время Днепр всей командой в первой половине игры набрал лишь на 2 очка больше, чем Андрей.

В стартовые три минуты третьей четверти подопечные Владимира Коваля вообще не могли отличиться. Днепр должен был сделать камбэк с -19 и уже на экваторе четверти победитель регулярного первенства сократил свое отставание почти вдвое. Однако игрокам Мавп удалось немного остудить пыл днепрян серийными попаданиями с периметра. На последний перерыв они ушли при +14 в свою пользу. - рассказали о ходе мачтца в федерации.

В спортведомстве отметили, что пауза перед решающей четвертью из-за воздушной тревоги затянулась на 40 минут и пошла на пользу Днепру, который стартовал с рывка 8:0. Подопечные Владимира Коваля перехватили инициативу и уже на 34-й минуте сравняли счет после точного трехочкового броска Максима Закурдаева (58:58).

Защитник Днепра стал настоящим героем противостояния, набрав в заключительной четверти 18 очков. Именно его попадание принесло днепрянам первое лидерство в матче, и именно Максим поставил победную для своей команды точку в матче. - отметили в ФБУ.

Поэтому в целом в активе Максима Закурдаева оказалось 22 очка, Станислава Тимофеенко - 18, Владимира Конева - 17.

У Мавп с большим отрывом самым результативным игроком стал Андрей Агафонов - 27 очков. Кроме того, центровой черкасской команды совершил 13 подборов.

Дополнительно

В финальной серии Днепр сыграет с БК Ривне, а Черкасские Мавпы в "бронзовой" встретятся с Киев-Баскетом.

Суперлига. Плей-офф, 1/2 финала, третий матч

Днепр, КСК "Шинник"

Днепр - Черкасские Мавпы 78:73 (15:28, 9:13, 18:15, 36:17) / статистика матча

Днепр: Закурдаев 22 + 6 передач + 4 перехвата, Тимофеенко 18 + 9 подборов, Конев 17 + 6 подборов, Бондарчук 7, Горобченко 0 - старт, Сорочан 5, Сипало 4, Дубоненко 3 - 4 потери, Колдомасов 2, Тарасенко 0.

Обезьяны: Агафонов 27 + 13 подборов, Бун 16 + 5 подборов + 6 передач + 4 перехвата, Марченко 8, Тищенко 7, Новиков 6 + 5 подборов - старт, Руслов 9, Кузнецов 0.

Напомним

Ранее УНН писал, что в рамках полуфинала раунда плей-офф БК "Ривне" победил "Киев-Баскет" и вышел в финал баскетбольной Суперлиги Favbet. "Ривне" встретился в финале с победителем пары "Днепр" - "Черкасские Мавпы", а "Киев-Баскет" должен сыграть в бронзовой серии.