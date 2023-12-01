Для защиты от атак рф на энергетику есть три направления, но Конгресс должен принять дополнительное финансирование - Белый дом
США помогают Украине противостоять попыткам рф уничтожить ее энергетическую инфраструктуру в условиях зимы, сосредотачиваясь на трех направлениях. Представитель Белого дома Джон Кирби подчеркивает настоятельную необходимость утверждения Конгрессом дополнительного финансирования для продолжения этой поддержки
В Минреинтеграции рассказали каким категориям ВПЛ автоматически продлят выплаты еще на полгода
Начиная с 1 декабря, выплаты ВПЛ в Украине будут автоматически продлены на шесть месяцев для определенных категорий, включая инвалидов, детей и тех, кто ухаживает за малолетними или тяжелобольными детьми, без необходимости подавать дополнительное заявление.
Киевлянам, которые будут мобилизованы в ВСУ, могут выплатить по 30 тыс. гривен
Киевский городской совет рассматривает предложение выплачивать 30 000 гривен жителям города, мобилизованным в Вооруженные силы, начиная с декабря. Инициативу озвучил городской голова Виталий Кличко.
Возвращение налоговых проверок откладывается: Зеленский не подписал закон
Президент Украины Зеленский не подписал закон о возобновлении налоговых проверок, отсрочив их начало после запланированной даты 1 декабря.
Обещал "вернуть из плена": в Харькове задержали мошенника, который обманул жену погибшего военнослужащего
Служба безопасности Украины задержала в Харькове мошенника, который пытался обмануть вдову погибшего военнослужащего, предлагая за $10 тысяч помочь вернуть его из плена. Мошенника, которому грозит до 8 лет лишения свободы, задержали во время получения денег.
В Запорожье продлили на один час продолжительность комендантского часа
В Запорожской области продлен комендантский час, который теперь начинается в 23:00 вместо полуночи и продолжается до 5:00 утра.
"Я пока что этого не чувствую": Зеленский заявил об отсутствии давления со стороны Запада относительно переговоров с рф
Зеленский заявил, что не чувствует давления со стороны Запада относительно переговоров с россией.
Американский иммунолог Энтони Фаучи даст показания перед Конгрессом о происхождении пандемии Covid-19 - The Wall Street Journal
Бывший главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи согласился дать показания в Конгрессе относительно реакции федерального правительства США на пандемию Covid-19 и происхождения вируса. Ранее представители Республиканской партии обвиняли его в том, что он вводит Конгресс в заблуждение.
Дефицита электричества нет, плановые отключения не предвидятся - Минэнерго
Министерство энергетики Украины подтвердило, что сейчас нет дефицита электроэнергии и плановых отключений.
Порошенко заявил, что его снова не выпустили за границу
Петр Порошенко сообщил, что его не выпустили за границу, несмотря на наличие официального разрешения.