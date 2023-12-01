Для защиты от атак рф на энергетику есть три направления, но Конгресс должен принять дополнительное финансирование - Белый дом

россия пытается уничтожить критически важную энергетическую инфраструктуру Украины и лишить украинцев доступа к теплу и электроэнергии в холодное время года уже второй год подряд. А США пытаются помочь Украине, чтобы рф не достигла своих целей, и работают на трех направлениях. В то же время для этого Конгресс должен принять дополнительное финансирование. Об этом 30 ноября журналистам заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

"россия пыталась сломать волю украинского народа, но это, конечно, не удалось. Приближаясь к очередной зиме, мы ожидаем, что рф вернется к этой жестокой тактике," - отметил Кирби, добавив, что, по его мнению, последние ракетные удары лишь подтверждают эти намерения.

О подготовке к атакам рф на энергетическую инфраструктуру украинских городов общались президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден во время визита украинской делегации в Вашингтон в сентябре, напомнил представитель Белого дома.

Как сообщил Кирби, накануне зимы, президент Байден и советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан поручили правительству Соединенных Штатов определить приоритетность этих усилий. Чиновник пояснил, что США работают над этим в трех направлениях.

Во-первых, Соединенные Штаты укрепляют возможности противовоздушной обороны Украины, чтобы она могла сбивать российские ракеты и иранские беспилотники, нацеленные на критическую инфраструктуру. В частности, отметил Кирби, в последних пакетах помощи США предоставили Украине батареи Patriot, системы ПВО HAWK и Avenger для противодействия беспилотным авиационным системам и другие критические средства противовоздушной обороны.

Второе направление помощи США - укрепление критической энергетической инфраструктуры Украины, поясняет Кирби. Так Соединенные Штаты предоставили защитное оборудование, в частности сетки, арматуру и барьеры Hesco, чтобы уберечь критическую инфраструктуру. А эксперты американских Минобороны и Минэнергетики консультируют украинских чиновников о том, как использовать это оборудование наиболее эффективно.

И третий вектор усилий, по словам Кирби, - резервное оборудование и запасы, которые предоставляют Украине. Речь идет о высоковольтных автотрансформаторах, промышленных газовых генераторах и мобильном автономном оборудовании, которое позволит повысить устойчивость и предотвратить потери тепла и электроэнергии, если рф нанесет разрушительные удары, отметил чиновник.

"Похоже, что президент путин намерен продолжать этот конфликт и поражать непосредственно украинский народ в самые холодные месяцы года. Мы можем и должны сделать больше, чтобы Украина была в лучшем положении, чтобы защитить себя и свою критически важную энергетическую инфраструктуру в течение зимы," - отметил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США.

По словам Кирби, это - совместные усилия Соединенных Штатов и 50 стран-партнеров, которые входят в Координационную группу по энергетике G7 Plus. Вместе они поставляют Украине необходимое энергетическое оборудование и запасы - генераторы, инфраструктуру для подстанций и другие средства защиты.

В то же время Кирби отметил, для того, чтобы США продолжали обеспечивать Украину средствами противовоздушной обороны, защитным оборудованием и резервными запасами, которые ей нужны, Конгресс США должен принять дополнительное финансирование.

Кирби в очередной раз призвал Конгресс как можно быстрее принять дополнительный пакет финансирования, который включает помощь Украине, Израилю, и расходы на Индо-Тихоокеанский регион и безопасность границ США.

"Мы не взяли эти цифры из воздуха. Нам нужно это финансирование. Мы продолжаем призывать Конгресс как можно быстрее принять это дополнение" - сказал Кирби.

Чиновник также предостерег, что "пространства для разгона" в этом вопросе почти нет, и его надо решить до конца уходящего года.