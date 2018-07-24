Для проверки качества горючего в зоне ООС создадут специальные комиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Специальная комиссия Министерств обороны Украины проверит информацию о наличии некачественного топлива в зоне проведения боевых действий. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко, передает УНН.
"Будет проверена информация наличия горючего ненадлежащего качества в зоне боевых действий. Будут созданы комиссии, которые будут выезжать в зону боевых действий", - сказал Марченко.
Напомним, Министр обороны Украины Степан Полторак решил уволить чиновников 46-го Объединенного пункта обеспечения Южного региона в Одессе, действия которых привели к потере большого количества горюче-смазочных материалов.
Как сообщал УНН, Минобороны обнаружило кражу большого объема горючего в Одессе.