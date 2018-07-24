Для перевірки якості пального у зоні ООС створять спеціальні комісії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Спеціальна комісія Міністерств оборони України перевірить інформацію щодо наявності неякісного пального в зоні проведення бойових дій. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України Дмитро Марченко, передає УНН.
"Буде перевірена інформація наявності неналежної якості пального в зоні бойових дій. Будуть створені комісії, які виїжджатимуть в зону бойових дій", - сказав Марченко.
Нагадаємо, Міністр оборони України Степан Полторак вирішив звільнити посадовців 46-го Об’єднаного пункту забезпечення Південного регіону в Одесі, дії яких призвели до втрати великої кількості паливно-мастильних матеріалів.
Як повідомляв УНН, Міноборони виявило крадіжку великого обсягу пального в Одесі.