Для перевірки якості пального у зоні ООС створять спеціальні комісії

"Буде перевірена інформація наявності неналежної якості пального в зоні бойових дій. Будуть створені комісії, які виїжджатимуть в зону бойових дій", - сказав Марченко.



Нагадаємо, Міністр оборони України Степан Полторак вирішив звільнити посадовців 46-го Об’єднаного пункту забезпечення Південного регіону в Одесі, дії яких призвели до втрати великої кількості паливно-мастильних матеріалів.



Як повідомляв УНН, Міноборони виявило крадіжку великого обсягу пального в Одесі.