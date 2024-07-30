В Украине утвердили стандарт начального музыкального образования, по которому будут работать музыкальные лицеи. Среди ключевого в стандарте стало ориентирование содержания на более глубокое изучение украинского музыкального наследия. Об этом сообщили во вторник в Министерстве культуры и информационной политики, пишет УНН.

Детали

«29 июля МКИП утвердило Стандарт начального музыкального образования, которое приобретается одновременно с начальным и базовым средним образованием (1-9 годы обучения), по которому будут работать музыкальные лицеи», - указали в министерстве.

И отметили, что МКИП продолжает обновлять содержание художественного образования.

Стандарт, как сообщается, разработанный рабочей группой и ориентирован не только на современные тенденции в образовании в целом, но и в музыкальном образовании в частности. Отмечается, что учтено «подавляющее большинство замечаний и предложений» во время общественного обсуждения.

«Поскольку стандарт охватывает годы обучения юных музыкантов с самого начала их вхождения в будущую профессию, ключевым в стандарте стало ориентирование содержания на более глубокое изучение украинского музыкального наследия и изменение подходов к формированию музыкально-теоретических и музыкально-исторических компетентностей с сохранением традиций формирования исполнительских компетентностей», - сообщили в Минкульте.

Стандарт, как указано, содержит обязательные результаты обучения, которые должны достичь ученики музыкальных лицеев и перечень обязательных образовательных компонентов, по которым выпускники таких лицеев должны сдать аттестацию для завершения освоения соответствующей образовательной программы, а также станет основой для разработки Типовой образовательной программы, которая охватывает первый и второй уровни Национальной рамки квалификаций.

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