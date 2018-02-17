Директора "Элита-центр" и его сообщника арестовали на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. По ходатайству Киевской местной прокуратуры N9 директору строительной компании "Элита-центр" задержанному за вымогательство 50 тыс. долларов США с инвестора, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 1,3 млн грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Директору строительной компании "Элита-центр" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 1,3 млн грн", - говорится в сообщении.
Кроме того, на 60 суток арестовано его сообщника, руководителя ООО "Строительно-инвестиционная компания" ПСП ЛТД, задержанного непосредственно после получения указанных средств. В качестве альтернативы суд определил для подозреваемого залог в сумме 140 тыс грн. мера пресечения второму фигуранту производства прокуратура будет обжаловать в части залога.
Напомним, 15 февраля правоохранители задержали директора ООО "Элита-Центр" в Киеве за вымогательство 50 тыс. долл. от собственника квартиры в новостройке "Элита-Центр" за прекращение имущественного спора.