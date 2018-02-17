Директора "Еліта-центр" та його спільника заарештували на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. За клопотанням Київської місцевої прокуратури N9 директору будівельної компанії "Еліта-центр" затриманому за вимагання 50 тис. доларів США з інвестора, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із альтернативою внесення застави у сумі 1,3 млн грн, передає УНН з посиланням на прес-служба прокуратури міста Києва.
"Директору будівельної компанії "Еліта-центр" обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із альтернативою внесення застави у сумі 1,3 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Крім того на 60 діб заарештовано його спільника, керівника ТОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "ПСП ЛТД, затриманого беспосередньо після одержання зазначених коштів. У якості альтернативи суд визначив для підозрюваного заставу у сумі 140 тис грн. Запобіжний захід другому фігуранту провадження прокуратура буде оскаржувати в частині застави.
Нагадаємо, 15 лютого правоохоронці затримали директора ТОВ “Еліта -Центр” у Києві за вимагання 50 тис. дол. від власника квартири у новобудові “Еліта-Центр” за припинення майнового спору.