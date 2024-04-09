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Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Дым крематория военного мемориального кладбища не будет загрязнять окружающую среду - Минветеранов
Крематорий Национального военного мемориального кладбища будет иметь современные технологии очистки дыма, которые не угрожают окружающей среде и здоровью людей, обеспечивая отсутствие загрязняющего воздействия на окружающую среду.
Закупка оружия для ВСУ по завышенным ценам: НАБУ провело обыски в Украине и Польше
Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в Украине и Польше относительно возможной закупки оружия для Вооруженных сил по завышенным ценам в период с апреля 2022 по февраль 2023 года.
Ракетная атака рф на Полтавскую область: несколько пострадавших в больнице в среднем и тяжелом состоянии - ОВА
Несколько человек получили ранения в результате российского ракетного обстрела Полтавской области 8 апреля, некоторые из них находятся в больнице в среднем и тяжелом состоянии.
Расстрел украинских военнопленных: проверяют на причастность несколько подразделений россиян - Офис Генпрокурора
Несколько российских подразделений, в частности 328-й полк 104-й дивизии вдф рф и 345-й полк той же дивизии, могут быть причастны к расстрелу безоружных украинских военнопленных под Крынками в Херсонской области.
Фиктивно зачислял на службу футболистов: на Прикарпатье будут судить командира ТЦК
Будут судить командира роты охраны ТЦК в Ивано-Франковской области, под руководством которого фиктивно служили семь военнослужащих, среди которых игроки и тренеры местной профессиональной футбольной команды.
Атака на авиационный завод в воронежской области рф: источники сообщили, что это спецоперация ГУР
Два беспилотника атаковали авиационный завод № 711 в воронежской области россии.
Донетчина: армия рф ночью ударила по Дружковке, из-за обстрелов за сутки один человек погиб, пятеро ранены
Один человек погиб и пятеро получили ранения, в том числе ребенок, в результате обстрела российскими войсками семи населенных пунктов в Донецкой области.
Враг ночью атаковал энергетическую инфраструктуру в Полтавской и Львовской областях, Харьковская область до сих пор на графиках - Минэнерго
Ночью враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры, а именно - высоковольтные подстанции в Полтавской и Львовской областях.
"Готовила новые удары рф по Харьковской области": СБУ задержала российскую информаторку
Служба безопасности Украины задержала вражескую информаторку, которая готовила новые российские удары на Харьковщине.
Спецпрокурор призывает суд США отклонить предложение Трампа о неприкосновенности
Специальный прокурор Джек Смит призвал Верховный суд США отклонить просьбу Трампа об иммунитете от судебного преследования за попытки отменить выборы 2020 года, ссылаясь на принцип, что "никто не стоит над законом".