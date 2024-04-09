Дым крематория военного мемориального кладбища не будет загрязнять окружающую среду - Минветеранов

Крематорий Национального военного мемориального кладбища будет иметь технологическую многоуровневую степень очистки, поэтому загрязняющего воздействия на окружающую среду не будет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины, передает УНН.

На вопрос, загрязнит ли дым от крематория окружающую среду, в Минветеранов ответили следующее:

Черного дыма и запаха не будет. Ведь будет строиться крематорий новейшего образца с современными технологиями очистки дыма, что не угрожает окружающей среде и здоровью людей. - говорится в сообщении.

Согласно сообщению ведомства, именно на расстоянии 700 метров от жилых застроек будет размещен крематорий. Государственные нормы позволяют размещать на расстоянии 300 метров.

Напомним,

Министерство по делам ветеранов объявило свои основные направления деятельности: реабилитация (психологическая, физическая, спортивная), переквалификация и профессиональная адаптация для трудоустройства, поддержка ветеранского бизнеса, жилищные программы и диджитализация для предоставления услуг без бумажного документооборота.