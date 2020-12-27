Die Welt: эпоха гиперзвукового оружия - это ужас для Европы

Он напомнил, что 12 декабря Россия залпом запустила четыре баллистические ракеты “Булава” с подводного крейсера “Владимир Мономах” в Охотском море. Тогда ракеты преодолели более 5,5 тыс. км и поразили цели на полигоне Чижа в Архангельской области.

Хегман отметил, что в тот момент на авиабазе США Рамштайн в Германии прозвучал сигнал о реальном пуске ракеты, “солдаты и гражданские были в ужасе”, пока в Пентагоне не сообщили о том, что тревога была ложной. Этот случай показывает, что США не исключают ракетного удара по Европе и поэтому постоянно следят за системами предупреждения, полагает автор статьи.

В то же время Хегман отметил, что гиперзвуковое оружие может сделать бесполезным прежние системы оповещения о нападении, а время на реагирование резко сокращается. Если при запуске баллистических ракет из России по США есть от 20 до 30 минут, то в случае с гиперзвуковым оружием на принятие решения остается пять минут или меньше, приводит автор оценку экспертов.

Эпоха гиперзвукового оружия — это “кошмар для ответственных лиц в вооруженных силах и в политических кругах”, говорится в статье. “В то же время оборонной промышленности это дает надежду на новые многомиллиардные заказы. Это новый виток в спирали угроз и обороны”, — полагает автор материала.

Он отметил, что гиперзвуковое оружие не только очень быстро достигает цели, но и крайне маневренно. “Их трудно обнаружить, а из-за запутанных траекторий практически невозможно определить, по какой они выпущены цели. Борьба с ними чрезвычайно сложна. Получается опасная смесь внезапности, непредсказуемости и беззащитности”, — пишет Хегман.

Добавим, осенью этого года Путин заявил, что Россия “впервые в новейшей истории обладает лучшим оружием”.