ГФС посоветовала, как правильно подтвердить уплату налогов с иностранных доходов

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. В случае если источник выплат любых налогооблагаемых доходов является иностранным, сумма такого дохода включается в общий годовой налогооблагаемый доход налогоплательщика. Получатель иностранных доходов обязан подать годовую налоговую декларацию и облагать их по ставке 18 процентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГФС.

В случае если согласно нормам международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, налогоплательщик может уменьшить сумму годового налогового обязательства на сумму налогов, уплаченных за границей, он определяет сумму такого уменьшения по указанным основаниям в годовой налоговой декларации .

Для получения права на зачисление налогов и сборов, уплаченных за пределами Украины, плательщик обязан получить от государственного органа страны, где приобретается такой доход (прибыль), уполномоченного взимать такой налог, справку о сумме уплаченного налога и сбора, а также о базе и / или объект налогообложения. Указанная справка подлежит легализации в соответствующей стране, соответствующем заграничном дипломатическом учреждении Украины, если иное не предусмотрено действующими международными договорами Украины.

В случае отсутствия подтверждающих документов, оформленных в соответствии со статьей 13 Налогового кодекса Украины, плательщик обязан представить в контролирующий орган по своему налоговому адресу заявление о переносе срока представления налоговой декларации до 31 декабря года, следующего за отчетным. В случае непредставления в установленный срок налоговой декларации налогоплательщик несет ответственность, установленную НКУ и другими законами.

Стоит отметить, что не засчитываются в уменьшение суммы годового налогового обязательства налогоплательщика:
а) налоги на капитал (прирост капитала), налоги на имущество;
б) почтовые налоги;
в) налоги на реализацию (продажу)
г) другие косвенные налоги независимо от того, принадлежат ли они к категории подоходных налогов или считаются отдельными налогами согласно законодательству иностранных государств. Сумма налога с иностранного дохода налогоплательщика - резидента, уплаченного за пределами Украины, не может превышать сумму налога, рассчитанную на базе общего годового налогооблагаемого дохода такого плательщика налога в соответствии с законодательством Украины.

Следовательно, физическое лицо - резидент, получивший иностранный доход и уплатило налоги за пределами Украины, для получения права на зачисление уплаченных налогов должна предоставить справку от государственного органа страны, где приобретался такой доход (прибыль), уполномоченного взимать такой налог, о сумме уплаченного налога и сбора, а также о базе и / или объект налогообложения. Указанная справка подлежит легализации в соответствующей стране, соответствующем заграничном дипломатическом учреждении Украины, если иное не предусмотрено действующими международными договорами Украины.

В ГФС напомнили о предельных срока уплаты налоговых обязательств, определенных в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Украинские Национальные Новости

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