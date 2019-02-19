ДФС: общественные некоммерческие организации вправе вести предпринимательскую деятельность

Сведения об осуществлении предпринимательской деятельности общественным объединением включаются в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (пункт 2 статьи 21 Закона № 4572).

Указанное согласуется с положениями статьи 86 Гражданского кодекса Украины, которой определено, что непредпринимательские общества (кооперативы, кроме производственных, объединения граждан и т.п.) и учреждения могут наряду со своей основной деятельностью осуществлять предпринимательскую деятельность, если иное не установлено законом и если эта деятельность отвечает цели, для которой они были созданы, и способствует ее достижению.

Общественные объединения со статусом юридического лица, созданные им юридические лица (общества, предприятия) обязаны вести бухгалтерский учет, финансовую и статистическую отчетность, быть зарегистрированы в органах доходов и сборов и платить в бюджет обязательные платежи в соответствии с законом (пункт 3 статьи 23 Закона № 4572).

К тому же, общественное объединение со статусом юридического лица для выполнения своей уставной цели (целей) имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться средствами и другим имуществом, которое в соответствии с законом передано таком общественному объединению его членами (участниками) или государством, приобретенное как членские взносы, пожертвованное гражданами; предприятиями, учреждениями и организациями, приобретенное в результате предпринимательской деятельности такого объединения, предпринимательской деятельности созданных им юридических лиц (обществ, предприятий), а также имуществом; приобретенным за счет собственных средств, временно предоставленным в пользование (кроме распоряжения) или на других основаниях, не запрещенных законом (статья 24 Закона № 4572).

В то же время в соответствии с подпунктом 133.4.6 пункта 133.4 статьи 133 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс) в неприбыльных организаций могут быть отнесены, в частности, общественные объединения, которые одновременно отвечают требованиям, установленным пунктом 133.4 статьи 133 Кодекса, а именно:

- образованные и зарегистрированные в порядке, определенном законом, регулирующим деятельность соответствующей неприбыльной организации;

- учредительные документы которых (или учредительные документы организации высшего уровня, на основании которых действует некоммерческая организация в соответствии с законом) содержат запрет распределения полученных доходов (прибылей) или иx части среди учредителей (участников в понимании Гражданского кодекса Украины), членов такой opгaнизации, работников (кроме оплаты их труда, начисления единого социального взноса), членов органов управления и других связанных с ними лиц. Для целей настоящего абзаца нельзя считать распределением полученных доходов (прибылей) финансирование расходов, определенных подпунктом 133.4 .2 пункта 133.4 статьи 133 Кодекса;

- учредительные документы которых (или учредительные документы организации высшего уровня, на основании которых действует некоммерческая организация в соответствии с законом) предусматривают передач активов одной или нескольким неприбыльным организациям соответствующего вида, другим юридическим лицам, осуществляющим негосударственное пенсионное обеспечение в соответствии с законом (для негосударственных пенсионных фондов ) или зачисления в доход бюджета в случае прекращения юридического лица (в результате ликвидации, слияния, разделения, присоединения или преобразования)

- внесены контролирующим органом в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.

К тому же, подпунктом 133.4.2 пункта 133.4 статьи 133 Кодекса определено, что доходы (прибыль) неприбыльной opгaнизaции используются исключительно дня финансирования расходов на содержание такой неприбыльной opгaнiзaции, реализации целей, задач и направлений деятельности, определенных ее учредительными документами.

Подпунктами 133.4.3 и 133.4.4 пункта 133.4 статьи 133 Кодекса предусмотрены меры, осуществляемые некоммерческой организацией или контролирующим органом в случае использования неприбыльной организацией доходов (прибылей) для целей иных, чем предусмотренные подпунктом 133.4.2 этого пункта Кодекса.

В частности, установление контролирующим органом факта использования неприбыльной организацией доходов (прибылей) для целей иных, чем предусмотренные подпунктом 133.4.2 пункта 133.4 статьи 133 Кодекса, является основанием для исключения такой организации из Реестра неприбыльных учреждений и организаций и начисления налогового обязательства по налогу на прибыль предприятий, штрафных санкций и пени в соответствии с нормами Кодекса.

Таким образом, положения Кодекса не ограничивают возможность осуществления общественными объединениями, которые являются неприбыльными организациями для целей налогообложения налогом на прибыль предприятий, предпринимательской деятельности для достижения цели, ради которой они были созданы, а именно исключительно для финансирования расходов на содержание такой неприбыльной организации, реализации целей, задач и направлений деятельности определенных ее учредительными документами.

Результаты предпринимательской деятельности общественные объединения отражают в отчете об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации, форма которой утверждена приказом Министерства финансов Украины от 17.06.2016 № 533, и в соответствии с пунктом 46.2 статьи 46 Кодекса подают его вместе с финансовой отчетностью контролирующему органу по месту регистрации общественного объединения в качестве налогоплательщика.

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